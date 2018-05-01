竹市議長謝文進：大學伸黑手 對民進黨是最大諷刺

2018-05-01 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



新竹市議長謝文進今天下午發布聲明，指卡管、拔管案引發民眾對大學自主的疑慮，對民進黨是最大的諷刺，他呼籲「教育部放下私心、拒絕幕後黑手操控」。

謝文進的聲明稿指出，台大校長遴選案，引發各地校園自主的爭議與恐慌，新竹在地清大與交大也陸續跳出來維護校園自主，身為講新竹市議會議長，「我表達對清交大的支持與力挺」。

他指出清大、交大是享譽國際的知名高等學府，更是栽培台灣科技人才的重鎮，也是創造新竹市成為世界科技基地的力量，如今清大前後任四位校長以及交大校長等眾多教授學者，還包括學生都站出來力挺大學自主、自治。「謝文進願意與清大、交大的學術先進站在一起，呼籲教育部放下私心、拒絕幕後黑手操控，尊重最後選舉結果、尊重大學自治精神」。

謝文進說，他是有長達25年的民代經驗，他觀察教育部歷經三個月的台大校長卡管一案，蔡政府折損了一位部長，「換上爭議更大的人擔任教育部長來接續完成拔管，引發民眾對政黨黑手深入大學自治、自主的疑慮與恐懼，這對長期捍衛校園自治、強調民主人權的民進黨來說，是最大諷刺」。