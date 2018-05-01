博物館中原住民文物 首度返回部落展出

2018-05-01 15:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐碧華 ╱即時報導



中央研究院民族研究所博物館館長劉斐玟今天表示：「過去都是原住民部落的文物在博物館展出，明天是首度把博物館中的原住民文物回到部落展出。」

「《獵與織》重逢半世紀─泰雅族KLESAN群文物返鄉特展」2日在宜蘭縣南澳鄉武塔國小展出。

部落文物能返鄉展出，源自兩個來自南澳泰雅族的青年-韋文豪（WilangMawi）和比穗．保羅（PisuyPoro）。他們憑著對自身文化的認同與使命感，在「中央研究院民族學研究所博物館與原住民團體共作展示」計畫的支持下，帶著部落的記憶文物返鄉。

韋文豪目前任教於武塔國小，平日喜歡上山打獵，而比穗．保羅則是泰雅織布文化的愛好者與傳授者，織布機不離手，因此，這次的展示案便環繞在他們最熟悉的「獵」與「織」這兩個主題上。

特展開幕式安排了「重逢半世紀」座談會，邀請地方耆老與當年的年輕田野工作者於南澳重新聚首話當年。為了表示對在地社群的敬意，5月1日訂為「部落優先日」，邀請南澳鄉親在開幕之前先睹為快。

中研院民族所的「共作展示」為台灣博物館界的一大嘗試，《獵與織》就是向中研院民族所提出的共作展示案之一。結合當代「文物返鄉」的國際潮流，民族所的研究人員不但帶著文物及展櫃進入部落，更歡迎原住民社群、團體直接提案、參與策展，從展覽的選件到文物的說明與詮釋，讓部落的主體性得以彰顯。

中研院民族所博物館本次在南澳展出的32件文物，主要是1960年代前後所採集。當時民族所研究人員李亦園組織了南澳泰雅工作團隊，帶著一批年輕的人類學家展開為期三年的田野調查，並出版《南澳的泰雅人》上、下兩冊民族誌，同時也為民族所博物館蒐集了許多文物。

這次展出的文物有多件均已失傳，例如，由苧麻與貝珠製成的貝珠衣，是泰雅族傳統的盛裝，但製作貝珠長衣的技法，目前尚未完全解開。

過去一年間，韋文豪和比穗．保羅這對夫妻檔每逢假日便拿著中研院民族所博物館的文物圖檔，共訪問了十位耆老，本次在展場中也特別展出受訪耆老的照片及故事，讓塵封在耆老生命記憶中的生活智慧，重新成為族人的文化寶藏。