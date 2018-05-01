親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
BASEL表展

男情緒失控辱罵 郵局女職員：隔天主管卻要我道歉

【星級評論】就算散光家產 余天也要一路前行

音樂療癒力 研究：有助減輕失智患者焦慮

2018-05-01 14:13中央社 華盛頓30日綜合外電報導

研究人員表示，音樂有助減輕阿茲海默症（AD）患者焦慮感，因為腦部一處與記得旋律有關的區域似乎不受失智症影響，可望以此協助治療和安撫患者。

合眾國際社（UPI）今天報導，猶他大學醫院研究人員判定，具有意義的音樂有助阿茲海默症患者冷靜，有望催生減輕失智症患者焦慮、憂鬱和不安的新方法，並且可能減緩衰退情況。研究結果已交由「阿茲海默症預防期刊」（The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease）刊登。

猶他大學醫院放射學副教授安德森（Jeff Anderson）在新聞稿中說：「失智症患者面對他們不熟悉的世界，會引起定向力障礙和焦慮。我們認為音樂將打進腦部中仍然相對在運作的特徵網路（saliencenetwork）。」

研究人員幫助17名受試者挑選有意義的歌曲，然後每首來回播放8段20秒音樂，而且也有無聲模式，藉此觀察腦部變化。

大腦網路實驗室研究生金恩（Jace King）說：「讓失智症患者戴上耳機並且播放音樂後，他們就開始活躍起來。音樂就像錨，幫助患者拉回現實。」

猶他大學阿茲海默症照護中心（Center for Alzheimer's Care）主任佛斯特（Norman Foster）說：「腦部影像客觀證據顯示，對個人有意義的音樂，像是與阿茲海默症患者溝通的替代道路。」

研究人員表示，目前不清楚是否僅短期有效或其他處理記憶或情緒的區域能否長期增強。儘管樣本數不大，他們依然樂觀看待。

安德森說：「沒人說放音樂將成為阿茲海默症的一種療法，但或許有助控制症狀、降低照護成本並提升患者生活品質。」

失智症阿茲海默症

相關新聞

年齡歧視？ 70歲以上醫師加強考核

2018-05-01 00:45

73歲中醫每日看診百人 還瘋開飛機

2018-05-01 00:45

衛福部澄清：怕密醫借牌看診

2018-05-01 00:45

護理師檢舉！聘密護、打假卡…地區醫院最多

2018-05-01 00:45

寶瓶座流星雨 4~6日最密集

2018-05-01 00:15

好市多連3周出包 進口藍莓農藥超標退運

2018-05-01 14:15

影／最小選手航向石垣島 狗兒送別、媽媽哭了

2018-05-01 12:40

慢箋藥遺失補領要自費 新制6月上路

2018-05-01 12:36

影／夾娃娃機有陷阱 政府查核驚見藏鐵塊增重量

2018-05-01 12:10

手作拼布包義賣 失智長輩自力救濟

2018-05-01 12:10

養昆蟲大軍除彩椒蟲害 有機農民與農試所攜手

2018-05-01 11:41

帆船小水手首航石垣島 今午啟程

2018-05-01 11:06

加強考核老醫師 76歲屏衛生局長笑「自己也曾被考核」

2018-05-01 10:54

男情緒失控辱罵 郵局女職員：隔天主管卻要我道歉

2018-05-01 10:49

這麼厲害！鹽巴為什麼能夠防腐？

2018-05-01 10:36

醫師研究：曾遭霸凌者 自殺風險高2倍

2018-05-01 09:47

雲嘉南以北空氣品質差 高屏反而變好了

2018-05-01 09:34

疼痛不一定要吃藥 運動治療遠離疼痛

2018-05-01 08:55

子宮先天異常 35歲女結婚7年仍不孕

2018-05-01 07:33

影／今明好熱！吳德榮：周四天氣驟變

2018-05-01 06:28

西半部高溫34度 注意防曬

2018-05-01 04:59

擴散條件不佳 雲嘉南以北小心髒空氣

2018-05-01 04:57

北市防登革熱 頭痛、發燒可快篩

2018-05-01 00:39

健康你我他／母親節 陪她度假去

2018-05-01 00:30

小心！這些職業 易得口腔癌

2018-05-01 00:30

職場人顧健康 一招幫你多吃菜

2018-05-01 00:30

黃達夫／這樣過生活 活得老 活得好

2018-05-01 00:30

健康主題館／上班族不適 眼睛乾澀暴增

2018-05-01 00:30

「老醫師謝謝您！」 99歲張始鵬仍坐鎮診所

2018-04-30 23:19

考核高齡醫師 衛福部：擔心有掛牌密醫

2018-04-30 21:34

衛福部柔性勸退老醫師？73歲中醫林聰明：年齡歧視

2018-04-30 20:26

墾丁被票選最爛夜市 當地人喊不公平

2018-04-30 19:22

不用憂心大出血 抗凝血反轉劑納健保心房顫動者受惠

2018-04-30 18:54

Mercedes-Benz原廠機油更新 5月1日全面上線

2018-04-30 18:18

2018創新商務獎 iRent 24小時自助租車勇奪金獎

2018-04-30 17:35

獨／護理師吹哨！衛福部查到醫療院所打假卡、聘密護

2018-04-30 17:19

台南芒果首見冰雹災損 農哀：被砸傷果肉都變黑

2018-04-30 16:20

網路票選最爛夜市 墾丁業者盼別再汙名化

2018-04-30 16:10

5月3日 首波移動性鋒面通過

2018-04-30 14:58
看更多

熱門文章

獨／護理師吹哨！衛福部查到醫療院所打假卡、聘密護

2018-04-30 17:19

男情緒失控辱罵 郵局女職員：隔天主管卻要我道歉

2018-05-01 10:49

「老醫師謝謝您！」 99歲張始鵬仍坐鎮診所

2018-04-30 23:19

衛福部柔性勸退老醫師？73歲中醫林聰明：年齡歧視

2018-04-30 20:26

墾丁被票選最爛夜市 當地人喊不公平

2018-04-30 19:22

影／今明好熱！吳德榮：周四天氣驟變

2018-05-01 06:28

不用再網購、出國帶貨 終於盼到這些經典彩妝回來了

2018-04-30 16:34

寵物店擅自在狗身上剃「呆」字 飼主：傻眼又生氣

2018-04-30 17:26

今彩539、雙贏彩、威力彩開獎 號碼看這裡

2018-04-30 21:22

網路票選最爛夜市 墾丁業者盼別再汙名化

2018-04-30 16:10

年齡歧視？ 70歲以上醫師加強考核

2018-05-01 00:45

秒殺甜食！新竹人氣烘焙拓點台北 「生乳煙囪捲」必拍

2018-04-30 19:30

73歲中醫每日看診百人 還瘋開飛機

2018-05-01 00:45

今日星座運勢／摩羯 財運佳創意足 有付出有收穫

2018-05-01 00:00

5月塔羅生命靈數運勢：那些總視而不見的慌張 正等著被解放

2018-04-30 16:56

台南芒果首見冰雹災損 農哀：被砸傷果肉都變黑

2018-04-30 16:20

一個皮夾用十年 蔡詩芸大方揪老公看美女

2018-04-30 18:36

手足之情／母女三人同享福

2018-05-01 06:00

護理師檢舉！聘密護、打假卡…地區醫院最多

2018-05-01 00:45

考核高齡醫師 衛福部：擔心有掛牌密醫

2018-04-30 21:34

女性臉譜／我的超人媽媽

2018-05-01 06:00

心情點滴／門牙

2018-05-01 06:00

Mercedes-Benz原廠機油更新 5月1日全面上線

2018-04-30 18:18

影／今明悶熱挑戰34度高溫 彭啟明：周四鋒面南下

2018-05-01 08:20

5月3日 首波移動性鋒面通過

2018-04-30 14:58

可頌控吃起來！八月堂買1盒送1盒、GC推玫瑰口味

2018-04-30 20:25

地球繞一圈還是家鄉最美！退休船長擔任小琉球導覽員

2018-05-01 10:15

衛福部澄清：怕密醫借牌看診

2018-05-01 00:45

子宮先天異常 35歲女結婚7年仍不孕

2018-05-01 07:33

不用憂心大出血 抗凝血反轉劑納健保心房顫動者受惠

2018-04-30 18:54

疼痛不一定要吃藥 運動治療遠離疼痛

2018-05-01 08:55

慢箋藥遺失補領要自費 新制6月上路

2018-05-01 12:36

西半部高溫34度 注意防曬

2018-05-01 04:59

五一前夕 勞動部長：勞動部是勞工護身符與靠山

2018-04-30 16:43

小不忍則亂大謀 能屈能伸的生肖男

2018-05-01 08:13

影／夾娃娃機有陷阱 政府查核驚見藏鐵塊增重量

2018-05-01 12:10

母親節不傳Line貼圖 她們寫信謝謝嬸嬸和大伯

2018-05-01 11:00

貓奴請看好錢包！ PAUL & JOE聯名超可愛上市

2018-04-30 16:17

寶瓶座流星雨 4~6日最密集

2018-05-01 00:15

擴散條件不佳 雲嘉南以北小心髒空氣

2018-05-01 04:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top