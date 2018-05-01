音樂療癒力 研究：有助減輕失智患者焦慮

2018-05-01 14:13 中央社 華盛頓30日綜合外電報導



研究人員表示，音樂有助減輕阿茲海默症（AD）患者焦慮感，因為腦部一處與記得旋律有關的區域似乎不受失智症影響，可望以此協助治療和安撫患者。

合眾國際社（UPI）今天報導，猶他大學醫院研究人員判定，具有意義的音樂有助阿茲海默症患者冷靜，有望催生減輕失智症患者焦慮、憂鬱和不安的新方法，並且可能減緩衰退情況。研究結果已交由「阿茲海默症預防期刊」（The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease）刊登。

猶他大學醫院放射學副教授安德森（Jeff Anderson）在新聞稿中說：「失智症患者面對他們不熟悉的世界，會引起定向力障礙和焦慮。我們認為音樂將打進腦部中仍然相對在運作的特徵網路（saliencenetwork）。」

研究人員幫助17名受試者挑選有意義的歌曲，然後每首來回播放8段20秒音樂，而且也有無聲模式，藉此觀察腦部變化。

大腦網路實驗室研究生金恩（Jace King）說：「讓失智症患者戴上耳機並且播放音樂後，他們就開始活躍起來。音樂就像錨，幫助患者拉回現實。」

猶他大學阿茲海默症照護中心（Center for Alzheimer's Care）主任佛斯特（Norman Foster）說：「腦部影像客觀證據顯示，對個人有意義的音樂，像是與阿茲海默症患者溝通的替代道路。」

研究人員表示，目前不清楚是否僅短期有效或其他處理記憶或情緒的區域能否長期增強。儘管樣本數不大，他們依然樂觀看待。

安德森說：「沒人說放音樂將成為阿茲海默症的一種療法，但或許有助控制症狀、降低照護成本並提升患者生活品質。」