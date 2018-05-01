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直播／反拔管！台大自主行動聯盟 傅鐘前開國際記者會

台大師生聲明：有風骨的知識分子 應拒絕參與二次遴選

2018-05-01 12:32聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台大我們不能忍受這種粗暴無禮的對待！」由4000多位台大師生校友共同發起的台大大學自主聯盟，今天中午在台大傅鐘前舉行國際記者會， 針對教育部駁回台大新校長一事，發表「五一聲明」，號召全校師生、全球校友共赴校難，一起反抗教育部違法亂政，堅持大學自主。

台大大學自主聯盟今天中午在台大傅鐘前舉行國際記者會， 針對教育部駁回台大新校長一...
台大大學自主聯盟今天中午在台大傅鐘前舉行國際記者會， 針對教育部駁回台大新校長一事，發表「五一聲明」，號召全校師生、全球校友共赴校難，一起反抗教育部違法亂政，堅持大學自主。記者馮靖惠／攝影
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台大自主聯盟提出4點呼籲，教育部必須終止3個月來蠻橫荒唐的違法脫序舉措，立即依法發聘；賴揆公開道歉，並依法追究相關失職人員；台大校長遴選會不得重啟遴選作業程序；每一個有風骨的知識分子，皆應拒絕參與二次遴選。

「學術政治化的夢魘已然成真，台灣將要退回到那個令我們不忍回首的黑暗年代。」台大自主聯盟發表聲明表示，經過這麼久的沈默，背負這麼大的壓力，承受這麼多的委屈，我們必定要站出來了。這些日子以來，政治黑手的陰影再度籠罩大學自治的花園。我們面對的不再是心繫國家前途的公僕，而是自私自利，心狠手辣的政客；我們要抵抗的不再僅是子虛烏有的抹黑造謠，而是蠻橫無理的各類霸凌與國家暴力。

「更可怕的是，這個政府正走向恣意妄為的不歸路。就像脫韁的野馬，法律制度已經無法規範她的行徑。」台大自主聯盟表示，教育部不理會台大依法的遴選結果、不理會遴選委員會與臨時校務會議開會的決議，一再的、違法的、瘋狂的要求台大「做出回應」、「澄清疑點」或「開會討論」。

這種非法的手段、褊狹的胸襟與對民主價值的踐踏，令我們感到悲哀。這100多天以來，教育部不願以平等尊重的態度相互溝通，而是以輕蔑的公文或草率的聲明敷衍了事。

台大自主聯盟表示，台大身為高等教育的標竿，台灣學術界的龍頭，我們不能忍受這種粗暴無禮的對待。教育部不在遴選過程中提出疑義，卻又要在結果不如意之後故作道貌岸然，推翻自己先前已做成的決定，如此作為，失去的不僅是政府應有的誠信風範與守法義務，還有大家多年來奮力維護的大學自治。

自主聯盟指出，大學自治早已成為台灣社會的共識，如今竟遭到如此破壞，「難道是身為台大人的我們所樂見的？」難道是曾經為此流淚流汗流血的你們所樂見的？今天，將是台灣學術史上最關鍵的日子。放棄屈服的人，不會被遺忘。挺身而出的人，必將在我們的歷史中永遠傳頌。大學自治的制度根基正搖搖欲墜，我們有責任，也有義務將它扶正。

台大大學自主聯盟今天中午在台大傅鐘前舉行國際記者會， 針對教育部駁回台大新校長一...
台大大學自主聯盟今天中午在台大傅鐘前舉行國際記者會， 針對教育部駁回台大新校長一事，發表「五一聲明」，號召全校師生、全球校友共赴校難，一起反抗教育部違法亂政，堅持大學自主。記者馮靖惠／攝影
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