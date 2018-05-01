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直播／反拔管！台大自主行動聯盟 傅鐘前開國際記者會

拔管案延燒 國民黨發3點聲明要蔡政府道歉

2018-05-01 12:19聯合報 記者周志豪╱即時報導

台大校長遴選引起的「卡管」爭議持續超過3個月，最終教育部仍不聘任管中閔上任，不滿...
台大校長遴選引起的「卡管」爭議持續超過3個月，最終教育部仍不聘任管中閔上任，不滿教育部處理方式的台大學生紛紛在台大校園椰林大道與「傅鐘」綁滿聲援管中閔的布條。 記者蘇健忠／攝影
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教育部「拔管」爭議持續延燒，國民黨今天發出3點聲明，嚴正要求民進黨政府：尊重大學自主精神，依據台大遴選委員會的決議處理；為教育部所造成的學界不安、紛亂，向社會公開道歉；鄭重考慮撤換教育部長吳茂昆。

國民黨批評，民進黨政府延誤台大校長聘任案，對我國的學術發展已經造成重大傷害。教育部以一黨之私汙蔑台大及德高望重的遴選委員，完全漠視頂尖大學的國際學術形象，這種作為糟踏的不只是台大，也糟踏台灣整體學術界的自主和尊嚴。

國民黨認為，權力一旦傲慢，就脫離「民主」的常軌；奉勸有權力者謙卑，走下高壇，聽懂人民的怒吼，這塊土地數十年來多少汗水、淚水和鮮血，點點滴滴積累出來的共識和價值，是全民的資產，不是某一個政黨的專利，絕對不容任意踐踏。

國民黨表示，民主政治的核心價值，永遠比任何政黨的政治利益重要；任何傷害民主價值的作為，將是全民撻伐的對象；對人民而言，大家最關心的，不是哪一個政黨執政，而是民主政治能否理性、健康、永續的發展。

國民黨認為，大學自主是社會「文明」的核心，「管中閔事件」令人痛心的，不僅是民進黨政府輕率否定台大遴選委員會、羞辱台大，更重要的是它正在摧毁台灣的學術形象、踐踏程序正義和民主政治的核心價值。

國民黨強調，「拔管」已經不是管中閔個人的事，也不是台大的事，而是攸關我國民主政治能不能良性發展，所以是全體國民的事。我們的目的不是「挺管」，我們挺的是民主政治的核心價值、以及台灣社會的長治久安。

台大國民黨教育部管中閔

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