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慢箋藥遺失補領要自費 新制6月上路

2018-05-01 12:36中央社 台北1日電

健保新制6月上路，若慢箋領藥後藥物遺失，因民眾有保管責任，若要重開藥物，健保不予...
健保新制6月上路，若慢箋領藥後藥物遺失，因民眾有保管責任，若要重開藥物，健保不予給付。 圖／ingimage
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健保署公告修正全民健保醫療辦法，增訂沒帶健保卡就醫者，不能開慢性病連續處方箋；且慢箋藥物若遺失，再領藥的醫療費用要自行負擔，新制6月上路。

衛生福利部中央健康保險署經徵詢各界意見後，今年4月27日公告修正「全民健康保險醫療辦法」，在相關條文中增列保險對象應遵從醫囑，接受轉診服務，作為推動分級醫療、落實轉診就醫模式。

健保署醫務管理組長李純馥今天受訪表示，未修法前，民眾就醫有時會有疑慮，如過去規定住院要留置健保卡，常造成病人跟醫院糾紛，醫院也要擔負保管責任。修法後，住院就不用再押健保卡。

過去民眾若沒有帶健保卡就醫，仍可開慢性處方箋，且病人若自訴慢箋藥物遺失，也常會要求重開，可能造成不必要的浪費。

李純馥說，新制規定，沒有帶健保卡就醫者，因查詢不到過去就醫紀錄及給藥資料，不允許再開慢箋，亦即要開慢箋者，一定要帶健保卡。若慢箋領藥後藥物遺失，因民眾有保管責任，若要重開藥物，健保也不予給付，此項新制從6月1日上路。

另外，精神疾病、失智症者需長期用藥，但可能因故無法親自就醫，必須由家屬領藥；但過去受限法令規定，家屬領藥常遇困難。新法也增訂因精神障礙或心智缺陷而受監護或輔助宣告，以及失智症病人，得由他人代為陳述病情領取藥物，這項新制也在6月1日上路。

健保卡

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