影／夾娃娃機有陷阱 政府查核驚見藏鐵塊增重量

2018-05-01 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



夾娃娃機正夯，行政院消保處和經濟部針對台北、桃園、高雄、雲林、彰化及宜蘭6縣市、26家夾娃娃機商店聯合查核，發現高達9成的商店不合格，包含機台內的商品無標示及檢驗標章、商品底下黏貼藏有鐵塊以增加重量等，恐涉及詐欺，甚至有業者假「選物販賣機」之名，操作模式卻是電子遊戲機的玩樂方式，因涉及賭博行為，由警方依涉電子遊戲業管理條例移送地檢署偵辦。

夾娃娃機商品多，不過常有家長投訴，學童經常流連夾娃娃機商店，但機台內商品未分級，甚至還有業者推出不少新玩法，讓夾娃娃機變成有高度射倖性質的賭博機台，恐影響學童身心健康，消保處及經濟部聯合地方6縣市進行查核。

查核結果發現，在26家商店中，在建築、消防、違禁品及妨害風化物品管理皆符合規定，但有7家未辦理商業登記、20家的機台未經評鑑或與經濟部評鑑通過的機台外觀相似但玩法不同等、23家未符合商品檢驗標識等規定。

經濟部商業司專員康明瑋進一步指出，目前夾娃娃機分為電子遊戲機、選物販賣機，其中選物販賣機更分為第一代、第二代及第三代，經濟部也函釋只要符合「設定保證取物價格」、「物品價值與售價相當」、「不可影響取物可能性」、「不更動操作流程或影響操作結果」，即為選物販賣機，若不符合這4項原則，即屬電子遊戲機。

行政院消保處表示，針對機台內的商品無標示及檢驗標章不符合規定，已要求業者下架改善，否則將處2萬以上、20萬以下罰鍰，並連續處罰至改正為止，若業者變更玩法，經查出是假選物販賣機之名，操作模式卻是電子遊戲機，則恐涉及《電子遊戲場業管理條例》第15條規定，依第22條處一年以下有期徒刑，無論是涉有詐欺或賭博等，都是有刑事責任。