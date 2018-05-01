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加強考核老醫師 76歲屏衛生局長笑「自己也曾被考核」

2018-05-01 10:54聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

衛福部鎖定年過70歲的醫師加強考核，引發熱議，屏東縣衛生局長李昭仁今年已76歲，去年接掌衛生局之前，他都還一直堅守醫師崗位，並曾獲表揚「行醫50年」，他笑稱「自己也曾是那個被考核的人」，他說，衛福部針對70歲以上醫師的診所督導，如果是要查核是否有「借牌」情形，那另當別論，如果只是看年齡，他認為大可不必。

他說，現在的人即使已年過70，頭腦清楚、仍能貢獻所學的人大有人在，倒不一定要對70歲以上的人「另眼相看」，對醫師執業的年齡限制，還是應該看每位醫師的實際情況；當然如果衛福部是為了了解是否有借牌情形，那就另當別論。

根據屏縣衛生局統計，全縣包括中醫、西醫及牙醫，約有1500位醫師，年過70以上者有84人，比例約佔5.6%，但近年也有7年級的「小鮮肉」醫師加入崗位，衛生局表示，每年都會對每一家醫院及診所進行考核，如果醫師年齡偏高，確實會特別注意一下，不過考核過程會注意「技巧」，對醫師的尊重是一定要的。

衛生局也說，有些高齡醫師仍然留在醫院，主要是為了傳承、教學，還有的是社區民眾早已習慣了老醫師，全家都在同一診所看診，醫師早已是不折不扣的家庭醫師，這麼多年下來，只有曾輔導過一名80多歲的老醫師退休，其餘醫師仍然在崗位上貢獻心力。

屏東縣衛生局長李昭仁今年已76歲，去年接掌衛生局之前，他都還一直堅守醫師崗位，他...
屏東縣衛生局長李昭仁今年已76歲，去年接掌衛生局之前，他都還一直堅守醫師崗位，他笑稱「自己也曾是那個被考核的人」，但若只看年齡考核，他認為「大可不必」。圖／本報資料照
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醫師衛福部

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