教長「拔管」引眾怒 多所大學和教團反彈

2018-05-01 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



教育部上月27日宣布「駁回台大遴委會的決議」，「拔管」後引發各界反彈。圖為管中閔。記者胡經周／攝影 分享 facebook 教育部上月27日宣布「駁回台大遴委會的決議」，「拔管」後引發各界反彈，包括台灣大學校方、遴選委員會、國立大學校院協會、私立大學校院協會、清華大學師生、台灣大學系統等多個單位反彈，聲明包括「完全無法接受，並深表遺憾」、「基於大學自治精神，政府不應干預遴選結果」等。

27日晚間宣布「拔管」後，台大遴選委員會隨即發表聲明「駁回管中閔台大校長資格，重新進行遴選」，完全無法接受，並深表遺憾」、隔天台大也聲明「對教育部的決定表達遺憾與強烈異議」，晚間國立大學協進會也聲明「基於大學自治精神，政府不應干預遴選結果」，隔天私立大學校院協進會也指出「台大校長遴選爭議的負面發展，是大學自治有史以來最黑暗的時刻。本會對於教育部就本案未能依法行政、不尊重大學自主的舉措，實難認同」。

而近日也有多位公私立大學校長發起連署「呼籲教育部應該尊重大學自主，放手讓大學自治」，目前已有逾6萬人連署。清華大學多名前後任校長日前也出席，並呼籲執政黨裡的「台大人」，不要忘記當年在台大訴求「自由之愛」的初衷，也要求「教育部收回此次台大遴選事件的成命。」

而由台灣大學、台灣科技大學及台灣師範大學組成的台灣大學系統也聲明「針對台大校長遴選的行政干涉已造成校園之對立與不安，並將影響未來所有國立大學校長之聘任，仍請教育部尊重大學自主精神。」

全教產則呼籲，「台大人、高教界、全民覺醒，拒絕重選台大校長，拒絕新威權、新獨裁政府」；台大地質系也聲明「堅持並捍衛大學自治之精神、呼籲且歡迎各系所用民主方式，勇於表達大學自治理念、支持師生，一起站出來共同維護可貴的臺大民主精神。」

另台大學生會也聲明「表示疑惑，並要求教育部作為全國最高教育主管機關，應負起責任，莫以抽象詞彙模糊說明」；交大校長張懋中昨天也發公開信指出「推動公教分離、國立大學法人化，由董事會負責校長遴選，校長治校，以向董事會負責…權責分明，才能避免其他不當之紛擾。」

發起「不接受、不忍受、不配合」運動的全教總則說，台大校長遴選爭議可以留給公眾繼續對話，但檢視吳茂昆歷來爭議與上任後的言行，顯然都已不適合繼續擔任教育部長。