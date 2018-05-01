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疼痛不一定要吃藥 運動治療遠離疼痛

2018-05-01 08:55聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

76歲廖姓阿公(右二)、72歲的蘇姓阿嬤(左二)，長期飽受疼痛所苦，透過運動處方...
76歲廖姓阿公(右二)、72歲的蘇姓阿嬤(左二)，長期飽受疼痛所苦，透過運動處方解決疼痛問題。記者徐庭揚／攝影
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腰痠背痛不僅是長輩常見病症，也是腰椎退化的徵兆！許多長輩經常受腰椎疼痛所苦，輕則吃止痛藥能夠緩解，重責必須就醫治療。從事自助餐工作20多年的現年72歲的蘇姓阿嬤，長期飽受腰椎及小腿疼痛所苦，連站著洗碗都在痛，門諾醫院疼痛科開出運動處方，沒想到短短一個星期，在沒有服用任何止痛藥物的情形下，阿嬤開心的說，「痛痛沒有了。」

門諾醫院疼痛科醫師鐘英華說，腰痠背痛除了是腰椎退化的初期症狀，姿勢不正確、過度使用甚至是肌力不足等因素，也都有可能是造成腰酸背痛的原因，除了藥物、針劑等方式處理疼痛外，根本解決的辦法，就是運動治療，尤其透過運動調整身體姿態後，許多疼痛自然就會緩解甚至消失。

為了讓治療效果更有效，鐘英華親自示範，拍攝了10種腰椎退化改善運動的衛教影片，透過youtube網路平台就能觀看，還依患者需求設計客製化的運動處方紀錄表，督促患者每天照表操課養成習慣，期盼能夠幫助患者在家就能落實運動處方，並透過醫師親自示範加深印象。

未來還會拍攝頸部、膝蓋、肩關節等部位疼痛改善運動，全面協助病患從生活中遠離身體的疼痛。鐘醫師也提醒，如果是健康的腰椎，確實可以在家裡做這些運動，當成保健活動；但當腰椎已經退化 或是造成疼痛問題時，沒有經過醫師診斷就貿然做這些運動，可能會讓問題更嚴重，呼籲身體有病痛的民眾在進行這些運動時，還是先詢問過主治醫師，避免造成傷害。

鐘英華說，疼痛就像是身體的警報系統，身體出現的各種疼痛，都不應忽視，如果疼痛感延續了一段時間未改善，或是超過三個月以上，應請醫師找出「痛」的原因，才能夠有效治療。

門諾醫院疼痛科醫師鐘英華親自示範，拍攝了10種腰椎退化改善運動的衛教影片，透過y...
門諾醫院疼痛科醫師鐘英華親自示範，拍攝了10種腰椎退化改善運動的衛教影片，透過youtube網路平台就能觀看。圖／門諾醫院提供
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門諾醫院疼痛科醫師鐘英華親自示範，拍攝了10種腰椎退化改善運動的衛教影片，透過y...
門諾醫院疼痛科醫師鐘英華親自示範，拍攝了10種腰椎退化改善運動的衛教影片，透過youtube網路平台就能觀看。圖／門諾醫院提供
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門諾醫院疼痛科醫師鐘英華親自示範，拍攝了10種腰椎退化改善運動的衛教影片，透過y...
門諾醫院疼痛科醫師鐘英華親自示範，拍攝了10種腰椎退化改善運動的衛教影片，透過youtube網路平台就能觀看。圖／門諾醫院提供
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門諾醫院疼痛科醫師鐘英華親自示範，拍攝了10種腰椎退化改善運動的衛教影片，透過y...
門諾醫院疼痛科醫師鐘英華親自示範，拍攝了10種腰椎退化改善運動的衛教影片，透過youtube網路平台就能觀看。圖／門諾醫院提供
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門諾醫院疼痛科醫師鐘英華表示，姿勢不正確、過度使用甚至是肌力不足等因素，也都有可...
門諾醫院疼痛科醫師鐘英華表示，姿勢不正確、過度使用甚至是肌力不足等因素，也都有可能是造成腰酸背痛的原因。記者徐庭揚／攝影
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