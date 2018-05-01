影／今明好熱！吳德榮：周四天氣驟變

2018-05-01 06:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今、明兩天北台灣為多雲時晴，其他各地為晴午後多雲的天氣，因低層水氣增多、大氣不穩定度提高，午後山區有局部陣雨或雷雨發展，加上低層大氣轉南風，對流也有擴及部分北台灣平地的機率。

他說，今天西半部高溫大約都在32、33度，明天高溫更將升至34、35度左右，白天微熱、早晚舒適，中午前後紫外線強，要注意防曬。

梅雨季第一道鋒面，他說，大約周四清晨抵達台灣，其結構不強，且屬移動性；北台灣仍會明顯轉涼，由明天高溫34、35度，下降至周四晚約19度左右，變化的幅度很大，需注意，並帶來局部性陣雨或雷雨，北台灣及中部山區有較大雨勢，其他地區受到的影響相對較小。

周五鋒面雨帶向東南移動、脫離台灣，天氣漸好轉，山區仍有局部短暫陣雨。他說，周六至下周一氣溫逐日升高，恢復成白天熱、早晚舒適的天氣。

中央氣象局說，今、明兩天東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨，有局部較大雨勢發生的機率。

明天大部分地方仍以多雲到晴為主，不過東半部偶爾會有小範圍短暫陣雨，另外午後在各地山區及大台北東側、南側的平地也有機會出現局部短暫雷陣雨；溫度方面，白天悶熱，各地高溫都在30、31度以上，西半部更可以來到33、34度，東南部地區則有焚風發生的機率，中午前後紫外線指數偏高，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

周四天氣將有所轉變，受到鋒面通過影響，北部及東北部一早開始就有機會出現短暫的陣雨或雷雨，而其他地方的降雨機率也會提高，局部地區也有大雨發生的機率，鋒面過後東北季風也隨之增強，北台灣氣溫下降，白天高溫約23、24度，和前些天相比天氣明顯轉涼，請多留意，至於其他地方則影響不大。

周五在東北季風影響下，北台灣低溫將下降至18、19度，其他地方早晚也會偏涼些，降雨方面有機會減少，剩下東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，另外午後在中南部山區則有局部短暫雷陣雨。