西半部高溫34度 注意防曬

2018-05-01 04:59 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天西半部高溫有33、34度。圖／本報資料照片 分享 facebook 今明兩天各地天氣大致穩定，但氣象局提醒，今天西半部高溫有可能達到34度，勞動節外出旅遊，要注意防曬。

氣象局表示，今明兩天天氣大致穩定，東半部有些短暫陣雨，午後各地山區、大台北會有局部短暫雷陣雨，今天西半部高溫有32到34度，要注意防曬。

氣象局指出，周四有鋒面通過，北部、東北部一早有機會出現短暫雨，其他地區降雨機率也提高，周四東北季風增強，北部轉涼，白天約23到24度，周五北部低溫約18到19度，其他地方早晚也偏涼。

周六東北季風減弱，風向轉偏南或西南風，各地高溫有到30度以上，天氣穩定為多雲到晴為主。