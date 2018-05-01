西半部高溫34度 注意防曬

相關新聞
年齡歧視？ 70歲以上醫師加強考核2018-05-01 00:45
73歲中醫每日看診百人 還瘋開飛機2018-05-01 00:45
衛福部澄清：怕密醫借牌看診2018-05-01 00:45
護理師檢舉！聘密護、打假卡…地區醫院最多2018-05-01 00:45
寶瓶座流星雨 4~6日最密集2018-05-01 00:15
擴散條件不佳 雲嘉南以北小心髒空氣2018-05-01 04:57
北市防登革熱 頭痛、發燒可快篩2018-05-01 00:39
健康你我他／母親節 陪她度假去2018-05-01 00:30
小心！這些職業 易得口腔癌2018-05-01 00:30
職場人顧健康 一招幫你多吃菜2018-05-01 00:30
健康主題館／上班族不適 眼睛乾澀暴增2018-05-01 00:30
黃達夫／這樣過生活 活得老 活得好2018-05-01 00:30
「老醫師謝謝您！」99歲張始鵬仍坐鎮診所2018-04-30 23:19
考核高齡醫師 衛福部：擔心有掛牌密醫2018-04-30 21:34
衛福部柔性勸退老醫師？73歲中醫林聰明：年齡歧視2018-04-30 20:26
墾丁被票選最爛夜市 當地人喊不公平2018-04-30 19:22
不用憂心大出血 抗凝血反轉劑納健保心房顫動者受惠2018-04-30 18:54
Mercedes-Benz原廠機油更新 5月1日全面上線2018-04-30 18:18
2018創新商務獎 iRent 24小時自助租車勇奪金獎2018-04-30 17:35
獨／護理師吹哨！衛福部查到醫療院所打假卡、聘密護2018-04-30 17:19
台南芒果首見冰雹災損 農哀：被砸傷果肉都變黑2018-04-30 16:20
網路票選最爛夜市 墾丁業者盼別再汙名化2018-04-30 16:10
5月3日 首波移動性鋒面通過2018-04-30 14:58
全台「最爛夜市」出爐 網友票選第1名不意外2018-04-30 14:24
小孩沒下巴？醫警告易暴牙、心血管疾病2018-04-30 14:10
泰好玩！潮玩泰國 變身超級網紅2018-04-30 13:58
新北市跳蛙公車「三峽－內科」 今起機動調整路線2018-04-30 13:00
高鐵提升敬老愛心票取票便利性 將開放無人驗證通路2018-04-30 12:59
「人際關係租借」 教我在哪都借不到的 2 種能力2018-04-30 12:17
影／蝶泳交響波濤 啟發陳明順繪畫律動的靈感2018-04-30 11:40
最易罹患口腔癌的三大行業！ 你做這一行嗎？2018-04-30 11:35
小孩沒下巴？醫師警告：下顎短者易暴牙、心血管疾病2018-04-30 11:11
不等交通部了！ 大鵬灣東方酒店搶推每人住宿費補助2018-04-30 11:10
飛安會預告修法 未來無人機肇事有專業調查2018-04-30 09:49
現剖冰涼椰子汁 芭達雅陽光度假進行式2018-04-30 09:14
潮玩泰國 泰式文青風格旅2018-04-30 08:53
走一趟曼谷咖啡館 輕鬆變身超級網紅2018-04-30 08:50
中北部空氣好差 環保署：周四下雨能好轉2018-04-30 05:00
周三前高溫上看33度 周四變天有涼意2018-04-30 04:58
熱門文章
全台「最爛夜市」出爐 網友票選第1名不意外2018-04-30 14:24
迎接勞動節！ 星巴克買1送1、COLD STONE祭3大優惠2018-04-30 08:40
獨／護理師吹哨！衛福部查到醫療院所打假卡、聘密護2018-04-30 17:19
影／唐綺陽星座運勢週報：白羊工作殺出血路 水瓶進帳順利2018-04-30 07:28
墾丁被票選最爛夜市 當地人喊不公平2018-04-30 19:22
衛福部柔性勸退老醫師？73歲中醫林聰明：年齡歧視2018-04-30 20:26
最易罹患口腔癌的三大行業！ 你做這一行嗎？2018-04-30 11:35
不用再網購、出國帶貨 終於盼到這些經典彩妝回來了2018-04-30 16:34
寵物店擅自在狗身上剃「呆」字 飼主：傻眼又生氣2018-04-30 17:26
網路票選最爛夜市 墾丁業者盼別再汙名化2018-04-30 16:10
今彩539、雙贏彩、威力彩開獎 號碼看這裡2018-04-30 21:22
高鐵提升敬老愛心票取票便利性 將開放無人驗證通路2018-04-30 12:59
「老醫師謝謝您！」99歲張始鵬仍坐鎮診所2018-04-30 23:19
秒殺甜食！新竹人氣烘焙拓點台北 「生乳煙囪捲」必拍2018-04-30 19:30
影／AIT二手家具拍賣 一窺外交官居家品味2018-04-30 12:43
小孩沒下巴？醫師警告：下顎短者易暴牙、心血管疾病2018-04-30 11:11
台南芒果首見冰雹災損 農哀：被砸傷果肉都變黑2018-04-30 16:20
5月塔羅生命靈數運勢：那些總視而不見的慌張 正等著被解放2018-04-30 16:56
Mercedes-Benz原廠機油更新 5月1日全面上線2018-04-30 18:18
考核高齡醫師 衛福部：擔心有掛牌密醫2018-04-30 21:34
新北市跳蛙公車「三峽－內科」 今起機動調整路線2018-04-30 13:00
5月3日 首波移動性鋒面通過2018-04-30 14:58
一個皮夾用十年 蔡詩芸大方揪老公看美女2018-04-30 18:36
可頌控吃起來！八月堂買1盒送1盒、GC推玫瑰口味2018-04-30 20:25
不等交通部了！ 大鵬灣東方酒店搶推每人住宿費補助2018-04-30 11:10
不用憂心大出血 抗凝血反轉劑納健保心房顫動者受惠2018-04-30 18:54
今日星座運勢／摩羯 財運佳創意足 有付出有收穫2018-05-01 00:00
小孩沒下巴？醫警告易暴牙、心血管疾病2018-04-30 14:10
「人際關係租借」 教我在哪都借不到的 2 種能力2018-04-30 12:17
埋藏半世紀的建築遺構 嘉義製材工場寶藏出土2018-04-30 13:50
五一前夕 勞動部長：勞動部是勞工護身符與靠山2018-04-30 16:43
母親節這樣吃最划算！飯店推一起用餐媽媽就免費2018-04-29 18:46
復仇者聯盟上映 這些周邊商品熱銷業績翻倍2018-04-30 10:54
虎頭埤橄欖鳳梨冰熱賣 再推鳳梨蛋捲下午茶2018-04-30 14:46
年齡歧視？ 70歲以上醫師加強考核2018-05-01 00:45
貓奴請看好錢包！ PAUL & JOE聯名超可愛上市2018-04-30 16:17
73歲中醫每日看診百人 還瘋開飛機2018-05-01 00:45
JLab抗噪耳機 讓飛機變成電影院2018-04-30 10:10
話題聯名不斷 NIKE再搭設計師熱潮2018-04-30 19:30
《Cheers》新世代最嚮往企業 長庚進入TOP202018-04-30 21:59
留言