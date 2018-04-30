「老醫師謝謝您！」99歲張始鵬仍坐鎮診所

2018-04-30 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



99歲還在看診！嘉義市家醫科醫師張始鵬仍守著自家老診所，張耳聰目明，還會用電腦，他說，看病不為賺錢，是和老病友維繫情誼。90歲患者盧阿嬤因皮膚癢上門求診，她說，老醫師經驗豐富，看診有耐心，還是習慣找張醫師。

62歲毛姓男子也因為皮膚炎上門求診，張始鵬拿起放大鏡仔細檢視患部，檢查告一段落後，確認後頭沒有患者在等待，兩人開始談天說地聊歷史，診間傳出陣陣笑聲。

毛姓男子說，張醫師就像自己父親，態度親切，且張醫師很博學，兩人很有話題，看診成為愉快的事。

侯姓婦人家住嘉義縣民雄鄉，不辭路途遙遠來找張醫師，她說，讓張醫師看病超過30年了，從小姐看到歐巴桑，任何醫療保健知識都能向張醫師請益。

每天上午8點，位在嘉義市區民權路上的診所一開門，陸續有老病友上門，甚至有病友會帶一份早餐給張醫師，互動溫馨。中午小睡片刻，下午又從3點看診到晚間6點，周六日診所休息。

「張爺爺，我又來啦！」年輕的病友習慣喊張醫師一聲「爺爺」，已經當上外曾祖父的張始鵬，用濃濃的江西鄉音回應「怎麼又來啦！」

張始鵬育有2男2女，次子張義賢說，父親脾氣好，很少動怒，對患者很有耐性，用愛奉獻一生。

飲食上沒特別忌口，張始鵬擅長做東坡肉，年節還會做臘肉、香腸，手藝出色。張義賢提到，父親的養生法寶就是看診，生活有重心、有成就感，也享受每天和老友相聚的歡樂，心情自然好。

張始鵬說，他早期是受軍培訓練，當過衛生連長等，34年從大陸來台，也曾在軍醫院當過外科主任，開業後，以皮膚科、家醫科為主。

為持續吸收新知，張始鵬會搭高鐵到台北等地聽研習、研討會等，他說，不忘行醫初衷，把病人當家人，是他不變的信念。