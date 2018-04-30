親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
BASEL表展

聯合報民調／新北支持度…侯友宜45% 蘇貞昌26%

換台大「卡茂」？ 吳茂昆原定周二演講突取消　

「老醫師謝謝您！」99歲張始鵬仍坐鎮診所

2018-04-30 23:19聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

99歲還在看診！嘉義市家醫科醫師張始鵬仍守著自家老診所，張耳聰目明，還會用電腦，他說，看病不為賺錢，是和老病友維繫情誼。90歲患者盧阿嬤因皮膚癢上門求診，她說，老醫師經驗豐富，看診有耐心，還是習慣找張醫師。

62歲毛姓男子也因為皮膚炎上門求診，張始鵬拿起放大鏡仔細檢視患部，檢查告一段落後，確認後頭沒有患者在等待，兩人開始談天說地聊歷史，診間傳出陣陣笑聲。

毛姓男子說，張醫師就像自己父親，態度親切，且張醫師很博學，兩人很有話題，看診成為愉快的事。

侯姓婦人家住嘉義縣民雄鄉，不辭路途遙遠來找張醫師，她說，讓張醫師看病超過30年了，從小姐看到歐巴桑，任何醫療保健知識都能向張醫師請益。

每天上午8點，位在嘉義市區民權路上的診所一開門，陸續有老病友上門，甚至有病友會帶一份早餐給張醫師，互動溫馨。中午小睡片刻，下午又從3點看診到晚間6點，周六日診所休息。

「張爺爺，我又來啦！」年輕的病友習慣喊張醫師一聲「爺爺」，已經當上外曾祖父的張始鵬，用濃濃的江西鄉音回應「怎麼又來啦！」

張始鵬育有2男2女，次子張義賢說，父親脾氣好，很少動怒，對患者很有耐性，用愛奉獻一生。

飲食上沒特別忌口，張始鵬擅長做東坡肉，年節還會做臘肉、香腸，手藝出色。張義賢提到，父親的養生法寶就是看診，生活有重心、有成就感，也享受每天和老友相聚的歡樂，心情自然好。

張始鵬說，他早期是受軍培訓練，當過衛生連長等，34年從大陸來台，也曾在軍醫院當過外科主任，開業後，以皮膚科、家醫科為主。

為持續吸收新知，張始鵬會搭高鐵到台北等地聽研習、研討會等，他說，不忘行醫初衷，把病人當家人，是他不變的信念。

張始鵬說，當醫師的樂趣，就是看著病人從愁眉苦臉轉為笑臉，除掌握老病友的健康，包含家庭情況也一清二楚，被笑稱「比里鄰長還要厲害」。

嘉義市九十九歲張始鵬醫師，每天仍坐鎮診所，看診的閒暇空檔，透過平板看新聞。記者王...
嘉義市九十九歲張始鵬醫師，每天仍坐鎮診所，看診的閒暇空檔，透過平板看新聞。記者王慧瑛／攝影
分享
張始鵬的次子張義賢說，父親修養好，很少動怒。記者王慧瑛／攝影
張始鵬的次子張義賢說，父親修養好，很少動怒。記者王慧瑛／攝影
分享
張始鵬的次子張義賢、媳婦何秀蘭支持父親「活到老動到老」，透過看診獲得成就感，也和...
張始鵬的次子張義賢、媳婦何秀蘭支持父親「活到老動到老」，透過看診獲得成就感，也和老病友搏感情。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市99歲張始鵬醫師，每天仍坐鎮診所，他耳聰目明，動作相當俐落。記者王慧瑛／攝...
嘉義市99歲張始鵬醫師，每天仍坐鎮診所，他耳聰目明，動作相當俐落。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市99歲張始鵬醫師，每天仍坐鎮診所，與患者大多有數十年老交情，看診之餘也會話...
嘉義市99歲張始鵬醫師，每天仍坐鎮診所，與患者大多有數十年老交情，看診之餘也會話家常，診間氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市99歲張始鵬醫師為90歲的盧阿嬤看診。記者王慧瑛／攝影
嘉義市99歲張始鵬醫師為90歲的盧阿嬤看診。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市99歲張始鵬醫師，每天仍坐鎮診所，他耳聰目明，動作相當俐落。記者王慧瑛／攝...
嘉義市99歲張始鵬醫師，每天仍坐鎮診所，他耳聰目明，動作相當俐落。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市99歲張始鵬醫師，每天仍坐鎮診所，與患者大多有數十年老交情，看診之餘也會話...
嘉義市99歲張始鵬醫師，每天仍坐鎮診所，與患者大多有數十年老交情，看診之餘也會話家常，診間氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市99歲張始鵬醫師，每天仍坐鎮診所，與患者大多有數十年老交情，看診之餘也會話...
嘉義市99歲張始鵬醫師，每天仍坐鎮診所，與患者大多有數十年老交情，看診之餘也會話家常，診間氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市99歲張始鵬醫師為90歲的盧阿嬤看診。記者王慧瑛／攝影
嘉義市99歲張始鵬醫師為90歲的盧阿嬤看診。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市99歲張始鵬醫師，每天仍坐鎮診所，他耳聰目明，仍會使用電腦輸入資料。記者王...
嘉義市99歲張始鵬醫師，每天仍坐鎮診所，他耳聰目明，仍會使用電腦輸入資料。記者王慧瑛／攝影
分享

醫師患者

相關新聞

考核高齡醫師 衛福部：擔心有掛牌密醫

2018-04-30 21:34

衛福部柔性勸退老醫師？73歲中醫林聰明：年齡歧視

2018-04-30 20:26

墾丁被票選最爛夜市 當地人喊不公平

2018-04-30 19:22

不用憂心大出血 抗凝血反轉劑納健保心房顫動者受惠

2018-04-30 18:54

Mercedes-Benz原廠機油更新 5月1日全面上線

2018-04-30 18:18

2018創新商務獎 iRent 24小時自助租車勇奪金獎

2018-04-30 17:35

獨／護理師吹哨！衛福部查到醫療院所打假卡、聘密護

2018-04-30 17:19

台南芒果首見冰雹災損 農哀：被砸傷果肉都變黑

2018-04-30 16:20

網路票選最爛夜市 墾丁業者盼別再汙名化

2018-04-30 16:10

5月3日 首波移動性鋒面通過

2018-04-30 14:58

全台「最爛夜市」出爐 網友票選第1名不意外

2018-04-30 14:24

小孩沒下巴？醫警告易暴牙、心血管疾病

2018-04-30 14:10

泰好玩！潮玩泰國 變身超級網紅

2018-04-30 13:58

新北市跳蛙公車「三峽－內科」 今起機動調整路線

2018-04-30 13:00

高鐵提升敬老愛心票取票便利性 將開放無人驗證通路

2018-04-30 12:59

「人際關係租借」 教我在哪都借不到的 2 種能力

2018-04-30 12:17

影／蝶泳交響波濤 啟發陳明順繪畫律動的靈感

2018-04-30 11:40

最易罹患口腔癌的三大行業！ 你做這一行嗎？

2018-04-30 11:35

小孩沒下巴？醫師警告：下顎短者易暴牙、心血管疾病

2018-04-30 11:11

不等交通部了！ 大鵬灣東方酒店搶推每人住宿費補助

2018-04-30 11:10

飛安會預告修法 未來無人機肇事有專業調查

2018-04-30 09:49

現剖冰涼椰子汁 芭達雅陽光度假進行式

2018-04-30 09:14

潮玩泰國 泰式文青風格旅

2018-04-30 08:53

走一趟曼谷咖啡館 輕鬆變身超級網紅

2018-04-30 08:50

中北部空氣好差 環保署：周四下雨能好轉

2018-04-30 05:00

周三前高溫上看33度 周四變天有涼意

2018-04-30 04:58

偷渡大陸東方蜂 害死台灣土蜂

2018-04-29 23:26

年輕女生狂掉髮 半數減重造成

2018-04-29 22:39

衛生署兩色狼 女記者憶驚悚METOO

2018-04-29 22:27

裁罰太低沒嚇阻力 漁業解除歐盟黃牌再傳失利

2018-04-29 22:00

早年素還真隱藏黃強華性格 做事衝衝衝

2018-04-29 21:25

強化科學風險溝通 新興科技媒體中心近日上線

2018-04-29 21:11

衰弱介入／人有變老看那裡？「衰弱」是老化新表徵

2018-04-29 20:26

衰弱介入／動健康 新北市幫助長者不衰弱

2018-04-29 20:26

衰弱介入／蛋白質吃不夠？ 專家建議乾脆喝鮮奶茶

2018-04-29 20:25

衰弱介入／肥胖是病？專家說：體適能比減重更重要

2018-04-29 20:25

毛豬價格暴跌25％ 高雄豬農怒：停止進口豬肉

2018-04-29 19:32

重現兩蔣喜愛浙滬美食

2018-04-29 08:37

喜歡到居酒屋喝一杯嗎？日本酒可以釋放心情 回味無窮

2018-04-28 09:00
看更多

熱門文章

全台「最爛夜市」出爐 網友票選第1名不意外

2018-04-30 14:24

迎接勞動節！ 星巴克買1送1、COLD STONE祭3大優惠

2018-04-30 08:40

獨／護理師吹哨！衛福部查到醫療院所打假卡、聘密護

2018-04-30 17:19

影／唐綺陽星座運勢週報：白羊工作殺出血路 水瓶進帳順利

2018-04-30 07:28

墾丁被票選最爛夜市 當地人喊不公平

2018-04-30 19:22

衛福部柔性勸退老醫師？73歲中醫林聰明：年齡歧視

2018-04-30 20:26

最易罹患口腔癌的三大行業！ 你做這一行嗎？

2018-04-30 11:35

不用再網購、出國帶貨 終於盼到這些經典彩妝回來了

2018-04-30 16:34

寵物店擅自在狗身上剃「呆」字 飼主：傻眼又生氣

2018-04-30 17:26

日常點滴／挪威教會我的極簡生活

2018-04-30 06:00

周三前高溫上看33度 周四變天有涼意

2018-04-30 04:58

網路票選最爛夜市 墾丁業者盼別再汙名化

2018-04-30 16:10

生活趣聞／一萬多個春天

2018-04-30 06:00

今彩539、雙贏彩、威力彩開獎 號碼看這裡

2018-04-30 21:22

家人關係／變臉絕技

2018-04-30 06:00

高鐵提升敬老愛心票取票便利性 將開放無人驗證通路

2018-04-30 12:59

秒殺甜食！新竹人氣烘焙拓點台北 「生乳煙囪捲」必拍

2018-04-30 19:30

影／AIT二手家具拍賣 一窺外交官居家品味

2018-04-30 12:43

「老醫師謝謝您！」99歲張始鵬仍坐鎮診所

2018-04-30 23:19

小孩沒下巴？醫師警告：下顎短者易暴牙、心血管疾病

2018-04-30 11:11

台南芒果首見冰雹災損 農哀：被砸傷果肉都變黑

2018-04-30 16:20

中北部空氣好差 環保署：周四下雨能好轉

2018-04-30 05:00

新北市跳蛙公車「三峽－內科」 今起機動調整路線

2018-04-30 13:00

Mercedes-Benz原廠機油更新 5月1日全面上線

2018-04-30 18:18

5月3日 首波移動性鋒面通過

2018-04-30 14:58

考核高齡醫師 衛福部：擔心有掛牌密醫

2018-04-30 21:34

5月塔羅生命靈數運勢：那些總視而不見的慌張 正等著被解放

2018-04-30 16:56

一個皮夾用十年 蔡詩芸大方揪老公看美女

2018-04-30 18:36

不等交通部了！ 大鵬灣東方酒店搶推每人住宿費補助

2018-04-30 11:10

可頌控吃起來！八月堂買1盒送1盒、GC推玫瑰口味

2018-04-30 20:25

不用憂心大出血 抗凝血反轉劑納健保心房顫動者受惠

2018-04-30 18:54

小孩沒下巴？醫警告易暴牙、心血管疾病

2018-04-30 14:10

「人際關係租借」 教我在哪都借不到的 2 種能力

2018-04-30 12:17

五一前夕 勞動部長：勞動部是勞工護身符與靠山

2018-04-30 16:43

埋藏半世紀的建築遺構 嘉義製材工場寶藏出土

2018-04-30 13:50

母親節這樣吃最划算！飯店推一起用餐媽媽就免費

2018-04-29 18:46

復仇者聯盟上映 這些周邊商品熱銷業績翻倍

2018-04-30 10:54

虎頭埤橄欖鳳梨冰熱賣 再推鳳梨蛋捲下午茶

2018-04-30 14:46

JLab抗噪耳機 讓飛機變成電影院

2018-04-30 10:10

話題聯名不斷 NIKE再搭設計師熱潮

2018-04-30 19:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top