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丹布朗5月來台 演講會出典藏紀念精裝書

2018-04-30 22:32中央社 台北30日電

美國暢銷書作家丹布朗5月下旬訪台，這是他的新書「起源」亞洲語文版亞洲行程中的一站；出版社以超級巨星的規格迎接他，在台北舉行唯一一場演講會，並推出典藏紀念精裝書。

時報出版新聞稿指出，丹布朗「達文西密碼」在台銷售超過100萬冊，新書「起源」為羅柏．蘭登教授的解密系列，故事以西班牙畢爾包的古根漢美術館及巴賽隆納聖家堂為背景，台灣在本月27日開放預購當天即進入網路書店即時排行榜。

時報出版今天公布5月26日丹布朗（Dan Brown）訪台新書發表演講會參加辦法，演講會採售票，入場票加上市面無販售的典藏紀念精裝書，售價1200元；5月11日前報名早鳥票下殺到900元。

丹布朗2017年在德國及美國的新書發表會，不含書的入場費分別是24.5歐元（約新台幣875元）、25美元（約新台幣740元）相較，時報出版指出，台灣讀者的CP值最高。

演講場地選在台北市信義區中油國光廳舉辦，開放622個售票名額。

時報出版董事長趙政岷去年在法蘭克福書展參加「起源」新書發表會，趙政岷說，覺得丹布朗本人很像他創造的羅柏．蘭登。

丹布朗亞洲訪問行程，將陸續走訪北京、上海、台北、東京，5月24日抵台，預計停留4天3夜，27日離台。

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