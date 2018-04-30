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墾丁被票選最爛夜市 當地人喊冤：別再落井下石

墾丁被票選最爛夜市 當地人喊不公平

2018-04-30 19:22中央社 屏東縣30日電

墾丁大街在網路媒體近日票選活動中被選為「全台最爛夜市」，墾丁大街自治管理委員會主...
墾丁大街在網路媒體近日票選活動中被選為「全台最爛夜市」，墾丁大街自治管理委員會主委曾春惠30日表示，墾丁最近負評多但也已改善，這樣的投票不公平，也盼外界別再落井下石。 中央社
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網站YamNews針對台灣觀光景點舉行「全台最爛夜市投票墾丁大街拿到第1名，引發討論。墾丁大街自治管理委員會主委曾春惠今天表示，墾丁最近負評多，這樣的投票不公平。

這項票選長達7天，27日結果出爐，總投票數為1248票，「墾丁大街」以得票率21%拿下第1名，讓不少網友說「不意外」。

曾春惠說，墾丁大街最近負評多，這樣的投票有欠公平，並質疑1000多個投票的人，是否真的到過墾丁大街或去過六合夜市、士林夜市，也強調「我家隔壁還有新台幣20元的霜淇淋」，真的別再落井下石。

曾春惠表示，現在每個商家和攤販都已經自主將價格透明化標示清楚，顧客能接受再買，就是不希望再傳出爭議，歡迎遊客若有問題，立即向管委會的即時消費糾紛專線08-8861811反映或向墾丁派出所報案。

對於網路投票，屏東縣政府觀傳處表示不回應。

在墾丁大街開民宿的業者表示，墾丁大街因房租年年漲，導致賣的東西須反映成本，現在的價格也是2年多前陸客多時的價格，這樣的價格陸客覺得不貴，但對台灣人來說「是很貴」，還有許多商店、攤販不願花腦筋去開發有特色的商品，一條街有不少重覆的商品，讓墾丁大街沒有特色。

一名墾丁在地人說，不管是收房租或開業，墾丁人自己要覺醒，否則目前的冷清情形可能還會持續一段時間。

墾丁大街從去年底，滷味、乾麵、海鮮、漢堡等都在網路上被爆料價格昂貴，屏東縣政府月初組跨局處小組稽查，要求價格清楚，讓價格透明化。

墾丁投票夜市

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