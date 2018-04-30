2018創新商務獎 iRent 24小時自助租車勇奪金獎

2018-04-30 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



《數位時代》於上周四(26日)頒發「2018 Future Commerce Awards創新商務獎」，和運租車以「iRent 24小時自助租車」獲頒「最佳商業模式─金獎」，再創租車業界典範。

「iRent 24小時自助租車」全台設有310個取車點、車輛數達550台，結合數位科技與新商業模式，顛覆租車產業現狀，有別傳統租車受限於門市地點及營業時間，且多為日租計價的方式，iRent租車提供「以時計費」的商業型態創新，符合消費者臨時用車、市區移動的短程租車需求，替消費者精打細算，解決養車成本高、市區停車不便等痛點，讓租車時間、價格富有彈性，落實汽車租賃市場的共享經濟。