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2018創新商務獎 iRent 24小時自助租車勇奪金獎

2018-04-30 17:35聯合報 記者陳威任╱即時報導

《數位時代》於上周四(26日)頒發「2018 Future Commerce Awards創新商務獎」，和運租車以「iRent 24小時自助租車」獲頒「最佳商業模式─金獎」，再創租車業界典範。

「iRent 24小時自助租車」全台設有310個取車點、車輛數達550台，結合數位科技與新商業模式，顛覆租車產業現狀，有別傳統租車受限於門市地點及營業時間，且多為日租計價的方式，iRent租車提供「以時計費」的商業型態創新，符合消費者臨時用車、市區移動的短程租車需求，替消費者精打細算，解決養車成本高、市區停車不便等痛點，讓租車時間、價格富有彈性，落實汽車租賃市場的共享經濟

因應數位科技的發展趨勢，iRent租車結合手機App搭配悠遊卡的簡易操作，消費者僅須透過裝置即可完成預約取車、解鎖用車、付款還車的操作，將「無人化」廣泛應用於租車市場。致力於提供消費者完善的租車體驗，iRent持續發展多元服務內容，如：桃園機場甲租乙還、佈點全台高鐵站、提供PHV充電式綠能油電車，以及攜手全家、中油等異業設立取車點，讓取車點遍佈民眾的各個生活圈，成為行程規劃的最佳選擇。即日起至6月底，iRent春夏大回饋，凡選擇桃園機場甲租乙還專案，並於機場還車者，可獲回程免費租車2小時！（活動詳情請參考和運租車官網）

和運租車以「iRent 24小時自助租車」獲頒「最佳商業模式─金獎」，再創租車業...
和運租車以「iRent 24小時自助租車」獲頒「最佳商業模式─金獎」，再創租車業界典範。圖／和運租車提供
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桃園機場中油共享經濟

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