全台「最爛夜市」出爐 網友票選第1名不意外
有入口網站近期公布「最爛夜市」票選結果，第1名不意外由之前爭議不斷的墾丁大街奪下，其次則分別是高雄六合夜市、士林夜市、台南花園夜市等知名夜市，最後一名則是逢甲夜市獲得。
yamNews日前針對台灣觀光景點問題作出一系列整理報導，並舉行全台最爛夜市要選活動，總票數有1,248票，第1名為墾丁大街拿下266票，得票率占21％，第2名為六合夜市獲得238票、得票率19%，第3名士林夜市126票、得票率10%。
其他4到12名則分別是台南花園夜市（124票、10%）、基隆廟口夜市（59票、5%）、饒河夜市（58票、5%）、台東夜市（57票、5%）、高雄瑞豐夜市（57票、5%）、師大夜市（56票、4%）、花蓮東大門夜市（56票、4%）、寧夏夜市（54票、4%）、宜蘭羅東夜市（52票、4%），最後一名是逢甲夜市（45票、4%）。
其中，第1名的墾丁大街，日前傳出不少亂開價事件，像是賣出2盤1,800元的滷味、一碗肉燥乾麵要價180元，還有一個65元的漢堡，消費爭議一出引發外界熱烈討論，不僅造成消費者印象不佳，也重創當地觀光，也促使屏東縣政府介入管理。
第2名及第3名的六合夜市、士林夜市，也都曾傳出亂開價情況，六合夜市是去年初傳出路邊攤的一盤炒烏魚膘，居然要賣1680元，之後業者出面道歉將收攤，而夜市主委也要求攤商價格標示透明化。士林夜市則是超貴水果攤在這幾年皆有傳出爭議，最近一次為今年有韓籍人士向水果攤購買水果，7袋竟要1,500元的情況，被戲稱灑了金粉。此事也引發北市府出面稽查，以避免未來有類似情事，進而影響觀光客的觀光意願。
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