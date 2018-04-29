衛生署兩色狼 女記者憶驚悚METOO

2018-04-29 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



「XX，你知道我哈你很久了！」很多資深女醫藥記者都知昔日衛生署藏有兩隻色狼高層官員，色瞇瞇的眼神，性騷擾言語，甚至動手動腳地亂摸，令人避之唯恐不及，其中一人更為惡劣，除了記者之外，連外部專家、醫材女業代都不放過。

好萊塢金獎資深男性製片利用權勢，多年來，染指、性騷擾多名女藝人，連知名女星也是受害人，掀起全球一股「METOO反性騷擾」浪潮，事實上，醫界類似醜聞層出不窮，女記者、女護理師、女藥廠業務可是深受其害。

北部某醫學中心一名資深教授「豬哥」習性就讓人嘆為觀止，「相當敢玩」，出國參加醫學年會，白天演講，到了晚上則要求藥廠業代安排「粉味」續攤。事實上，他習慣對護理人員毛手毛腳，早已臭名在外，成為該院護理師學姐學妹重要交接事項。

資深李姓護理師說，國內某已故的心導管權威教授即是惡狼級性騷擾高手，明明已經結婚，卻一再「撩妹」，直接放話要追新進護理嫩妹，約吃宵夜、游泳，有時就在辦公室裡毛手毛腳，但他在醫界德高望重，護理人員只能敢怒不敢言。

十幾年前，類似性騷擾事件層出不窮，醜陋不堪，就有大牌主任級醫師直接跟某藥廠「下訂」，指定該公司某女藥廠業務必須陪他唱歌、唱歌，否則拒用該藥廠的新藥。

性騷擾受害者不分男女，一名知名藥廠帥哥業代在拜訪某醫學中心知名男教授時，也常被吃豆腐，即使還有其他人在場，該教授仍公然地伸出嫌豬手，輕撫他的後腦杓及背部，誇讚體格一級棒。

藥廠其他業務看呆了，但帥哥業代只能隱忍下來，保持微笑，走出辦公室時，輕描淡寫地說，「就當這事沒發生過吧，有業績才重要」。

談起「ME TOO反性騷擾」，眾多資深女醫藥記者可是心有戚戚焉，十幾年前，衛生署還在北市愛國東路舊大樓時，一名署內高層對多名女記者動手動腳，被人一狀告到署長室，當事人卻辯稱只是開開玩笑，是女記者大驚小怪。

當時舊大樓電梯並無錄影設備，該名豬哥高層就在電梯裡突襲親吻一名前來開會的外部專家代表，還說，如果願意配合，以後該單位的補助款不成問題，該名代表氣到直發抖。

該豬哥官員惡形惡狀可說是罄竹難書，多年前，一名在醫療器材廠商女業代為了申請產品查驗登記，求教於他，官員認為有機可乘，多次強約電影、吃飯，期間上下其手，做出不禮貌行為。

儘管被警告，但豬哥官員還是不改其性，四五年前，參加醫藥記者聯誼會時，一名剛入行不久的女記者，以茶代酒，交換名片，他口中說著「你是記者，怎麼不會喝酒，不會喝酒，怎麼跑新聞？，喝一杯，才讓妳離開」，一邊抓著女記者小手不放。

事實上，部分官員的言語性騷擾，已經到了毫不避諱境界，衛生署期間，一名高層官員就多次在餐會上，稱讚某名女醫藥記者瘦而不見骨，可謂是「人間極品」。