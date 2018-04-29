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裁罰太低沒嚇阻力 解除歐盟黃牌再傳失利

2018-04-29 22:00聯合報 記者董俞佳╱即時報導

傳出歐盟黃牌解除失利，農委會副主委黃金城表示，主要是歐盟認為我國都是用最低的裁罰標準，要求我國修正之後再送資料，至於最快何時能送資料？黃金城表示，至少要一段時間蒐集相關裁罰案例之後才能再送。這已經是二度解除黃牌失敗。

歐盟2015年10月將台灣列入「非法、未報告、不受規範（IUU）漁業」不合作第三國警告名單，給予黃牌，今年3月13日至21日歐盟官員來訪，展開為期9天的「臺歐盟合作打擊非法漁業（IUU）諮商會議」，當時外界本以為有機會可以解除黃牌，但今天傳出希望落空。

我國去年修正漁業三法，將違法漁業行為裁罰上限提高，歐盟官員來台時，也送了超過100個裁罰案例給歐盟官員檢視，黃金城表示，不過，歐盟官員審查後認為，我國裁罰的標準都是以最低標準，認為無法取得嚇阻作用，因此要求我國補強之後再送資料。

除了歐盟認為裁罰過低之外，去年初，新遠洋漁業條例子法正式上路，漁業署也成立24小時漁業監控中心，即時監測一千多艘遠洋漁船作業動態，包括位置和漁獲等資訊，但環保團體綠色和平認為，監測中心無法監管非法轉載漁獲，也追蹤不到非法漁獲流向，就管理執行面來說，仍存有違法漏洞。綠色和平更指出，非法轉載問題一日不解，台灣恐將繼續留在黃牌名單中。

歐盟漁業三法農委會

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