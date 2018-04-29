衰弱介入／動健康 新北市幫助長者不衰弱

2018-04-29 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張益華 ╱即時報導



來自台灣、美、澳、義、日、韓和新加坡等專家齊聚「衰弱介入國際研討會」，倡議運動是良方（EIM）。新北市衛生局在發表「動健康」計畫成果，利用健檢檢測長者衰弱的狀況，開立運動處方，加上透過動健康平台App線上檢測，提出運動建議，持續追蹤，至今人逾卅三萬六千多人使用。

運動是良方（EIM）由美國運動醫學會發起，鼓勵醫護和專業人員將運動加入治療計畫，預防衰弱。EIM在全球有四十二個分會，新北市也是國際成員，EIM全球倡議代表、美國田納西大學教授Mark Stoutenberg推崇新北動健康經驗是目前EIM全世界其他地區中最值得分享的計畫，新北市成為健康老化的模範城市。

新北市長朱立倫致詞時表示，傳統觀念是人因年老而看病，長者必須在吃藥打針中度過，推出動健康計畫後，成功預防長者衰弱，證明長者可以過著充滿希望的銀光生活。

文獻證實，運動對健康有益，但有沒有一種藥吃了後相當於跑完半馬？新北市衛生局長林奇宏表示，答案是沒有，唯有回到社區推廣運動，才能預防衰弱。新北市高齡人口高達五十萬人，城鄉差距大、醫療資源不到全國的一半，正好給予預防介入的機會。

林奇宏也說，運動就像戒菸，常聽到人說發誓要運動，最後卻沒兌現，如何讓民眾把運動內化成習慣，是未來挑戰。看中政府提供高齡健檢，一年服務達三萬人次，先從健檢中篩檢出衰弱族群，由醫師開立運動處方，再由運動指導員等輔助，為長者擬定運動計畫，讓他們可以到社區據點，例如銀髮大學、運動中心，養成運動習慣。

新北動健康還發展App，提供民眾線上檢測，未來將與穿戴裝置串聯，讓民眾可以將運動紀錄回傳到平台，提供精準的運動建議。