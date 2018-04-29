衰弱介入／肥胖是病？專家說：體適能比減重更重要

2018-04-29 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



肥胖是病嗎？美國田納西大學教授Mark Stoutenberg指出，與其在意肥胖而減重，不如增加體適能，許多研究顯示，體適能愈好的人，長期存活率愈高，若體適能不錯，體重稍重不代表不健康。特別是年長者，應注意飲食並多運動，不應一味減重，結果把重要的肌肉減掉了。

Stoutenberg說，多數人都以身體質量指數（ＢＭＩ）來檢查體重是否過重，但這不一定適用，有人肌肉量多，ＢＭＩ也較高。而且身材大一點，不等於生活型態不健康，有些瘦子反而不健康。

此外，不少研究發現「肥胖矛盾」，也就是肥胖者雖有較高的慢性疾病風險，但預後卻比正常體重者好。若把肥胖當作病，對胖子來說心理很受傷，沒激勵效果，對疾病管理沒幫助。

「體適能其實比ＢＭＩ更重要。」Stoutenberg說，不少研究發現，不管體重如何，體適能愈高者有較好的健康狀況，在不同疾病下的存活率也比較高，反之，體適能下降，死亡率則增加。

但是，民眾對減重認知有偏差，網路搜尋引擎的關鍵字查詢，「節食」比「運動」多七倍。Stoutenberg說，醫師也應多注意民眾體適能，透過運動促成健康，降低死亡風險。

「不動的壞處比運動多太多了。」新加坡樟宜醫院運動醫學部主任Benedict Tan表示，他常跟病人說，不想聽到減了幾公斤，而要聽到是怎麼減重的，是努力運動？還是節食？

Tan說，運動雖然有風險，曾有人跑馬拉松跑到一半暴斃，但這是極少數。運動好處更多，能降低總死亡率二成，每天運動一小時，其他廿三小時沒運動，運動的好處仍能持續下去。

大部分的人不需要體檢合格才能運動，但他提醒，有關節炎、骨質疏鬆、下背痛、下肢截肢、中風、脊椎受傷、平衡感不好者，運動前則應先就醫，由專業醫師開運動處方。運動前也應該先熱身、伸展，不要一下子就做高強度運動。

大阪產業大學教授佐藤真治說，日本六十五歲以上老人超過總人口三成，是財政、社會與醫療負擔。為了積極協助心血管疾病老人維持身心健康，以社區為基礎的心肺功能復健推廣，是十分關鍵的做法。

佐藤真治表示，日本健康俱樂部（ＪＨＣ）在全日本設廿個據點，和當地醫師合作，由醫師開運動處方，民眾拿到據點接受專家的運動治療，包括伸展操、走路或打桌球等。來運動的不只有長輩，也有兒童，跨年齡帶動運動習慣。