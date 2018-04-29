衰弱介入／蛋白質吃不夠？ 專家建議乾脆喝鮮奶茶

2018-04-29 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



中研院生物醫學研究所特聘研究員潘文涵表示，推廣老人營養有一件事很可惜，就是十多年來老人奶類攝取量都無法增加，但只要多喝一杯奶，就能多攝取八克蛋白質。既然「厚奶茶」這麼風行，不如在老人關懷據點推廣鮮奶茶文化，簡單改變飲食習慣，就不用再吃蛋白質粉了。

潘文涵表示，研究顯示，人隨著年紀發胖，但只限於剛邁入六十五歲時，到了七十歲，體重會快速下降，男性平均降八點五公斤，女性平均降二公斤。

潘文涵指出，大部分的體重下降與肌肉量下降有關，讓身體耗能隨之減少，吃的食物跟著減量，卻影響肌肉合成效率，使肌肉流失更快，連帶體能活動下降、吃得更少，最終因營養不良導致衰弱症。

潘文涵說，對於衰弱老人的營養研究有成千上萬篇，多半都重視蛋白質攝取，蛋白質攝取愈多，衰弱狀況較低。歐洲建議，老人蛋白質應按每人每公斤體重一點二到一點五公克攝取，且應平均分布三餐，才能隨時合成肌肉。

潘文涵說，若長者每天攝取一千五百大卡以上熱量，蛋白質基本上是符合建議的，但若不到一千四百五十大卡，熱量攝取太低，蛋白質可能也過低。所以吃太少，是導致衰弱的關鍵。

教老人怎麼吃，必須把營養訊息轉化。潘文涵舉例，泡三合一咖啡時，加入奶粉一起泡，或豆魚肉蛋類多吃一份，奶多喝一杯。特別是奶類，不需要咀嚼，只要喝下去就好，是很好的蛋白質來源，「矯正飲食並不難的。」

國衛院群體健康研究所副所長許志成表示，除了營養，運動也要介入，才能預防或逆轉衰弱。他們徵詢三百一十九名苗栗醫院的衰弱老人，分為四組進行復健實驗，讓老人在家進行肌力、柔軟度和心肺適能等訓練，另教老人怎麼吃。