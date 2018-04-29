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衰弱介入／蛋白質吃不夠？ 專家建議乾脆喝鮮奶茶

2018-04-29 20:25聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

中研院生物醫學研究所特聘研究員潘文涵表示，推廣老人營養有一件事很可惜，就是十多年來老人奶類攝取量都無法增加，但只要多喝一杯奶，就能多攝取八克蛋白質。既然「厚奶茶」這麼風行，不如在老人關懷據點推廣鮮奶茶文化，簡單改變飲食習慣，就不用再吃蛋白質粉了。

潘文涵表示，研究顯示，人隨著年紀發胖，但只限於剛邁入六十五歲時，到了七十歲，體重會快速下降，男性平均降八點五公斤，女性平均降二公斤。

潘文涵指出，大部分的體重下降與肌肉量下降有關，讓身體耗能隨之減少，吃的食物跟著減量，卻影響肌肉合成效率，使肌肉流失更快，連帶體能活動下降、吃得更少，最終因營養不良導致衰弱症。

潘文涵說，對於衰弱老人的營養研究有成千上萬篇，多半都重視蛋白質攝取，蛋白質攝取愈多，衰弱狀況較低。歐洲建議，老人蛋白質應按每人每公斤體重一點二到一點五公克攝取，且應平均分布三餐，才能隨時合成肌肉。

潘文涵說，若長者每天攝取一千五百大卡以上熱量，蛋白質基本上是符合建議的，但若不到一千四百五十大卡，熱量攝取太低，蛋白質可能也過低。所以吃太少，是導致衰弱的關鍵。

教老人怎麼吃，必須把營養訊息轉化。潘文涵舉例，泡三合一咖啡時，加入奶粉一起泡，或豆魚肉蛋類多吃一份，奶多喝一杯。特別是奶類，不需要咀嚼，只要喝下去就好，是很好的蛋白質來源，「矯正飲食並不難的。」

國衛院群體健康研究所副所長許志成表示，除了營養，運動也要介入，才能預防或逆轉衰弱。他們徵詢三百一十九名苗栗醫院的衰弱老人，分為四組進行復健實驗，讓老人在家進行肌力、柔軟度和心肺適能等訓練，另教老人怎麼吃。

許志成說，實驗結束發現，同時運動及營養衛教介入的組別，功能改善非常多，比起只有運動介入和營養衛教介入的組別，預防衰弱更加有效。而且，復健訓練的花費支出低，若政府能把運動和營養觀念好好推廣，是全民福音。

中研院生物醫學研究所特聘研究員潘文涵出席預防衰弱介入國際研討會。記者林伯東／攝影
中研院生物醫學研究所特聘研究員潘文涵出席預防衰弱介入國際研討會。記者林伯東／攝影
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預防衰弱介入國際研討會在台北國際會議中心舉行，現場聽眾跟著大阪產業大學教授示範，做衰弱預防健身操。記者林伯東／攝影
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國家衛生研究院群體健康科學研究所副研究員莊紹源出席預防衰弱介入國際研討會。記者林伯東／攝影
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