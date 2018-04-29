為素還真暖壽 霹靂戲偶烏鎮舉辦見面會

2018-04-29 20:30 中央社 上海29日電



霹靂布袋戲29日在台北舉辦「蓮華誕．30還真」慶典活動，邀請戲迷與主角素還真近距離互動，除慶祝素還真出道30年外，也見證霹靂布袋戲成功挑戰「最長木偶戲電視劇集」金氏世界紀錄。前右3為霹靂國際多媒體董事長黃強華、前右2為副董事長黃文擇。中央社 分享 facebook

霹靂布袋戲今天在烏鎮舉辦3場戲偶與粉絲見面會，有影迷為與「偶像」獨處，花了人民幣2.6萬元。明天的素還真慶生會，霹靂布袋戲粉絲們將一起挑戰全球最大規模的木偶戲演出。

霹靂布袋戲第一男主角素還真自1988年4月30日登場到明天正好滿30年。霹靂布袋戲30日晚間將替素還真舉行30大壽慶祝會。「三十還真－蓮華誕系列活動」地點選在中國浙江省的烏鎮大劇院。

霹靂布袋戲官方今天先在烏鎮舉行赭杉軍、君奉天、劍子仙跡3場戲偶本尊與粉絲的見面會。見面會採取群募的方式，到達門檻即成團，最高出價者花了人民幣2.6萬元（新台幣12.3萬元）獲得與戲偶單獨相處的機會。

主辦單位霹靂布袋戲表示，明天的「蓮華誕三十還真大型慶典」是以霹靂布袋戲首席當家男主角素還真，所舉辦的出場30週年系列紀念活動。適逢大陸五一長假，吸引許多戲迷為素還真獻上祝福。

霹靂布袋戲表示，過去30年來，霹靂共計寫下70部故事、拍攝近3000集，塑造出3869個角色，至今仍維持每週更新兩集。目前團隊正在籌拍素還真、少年李白兩部電影，9月也有網劇上線；另一部真人網路劇，將於2018年底上線。

霹靂布袋戲明天下午將號召戲迷，共同挑戰金氏世界紀錄「全球最大規模木偶戲演出」，一起為素還真慶生。主辦單位預計，將有數百名戲迷攜帶心愛的布袋戲木偶前來助陣挑戰。

霹靂布袋戲指出，霹靂作為台灣文創IP（智慧財產權）重要品牌，早年已在大陸積累了一定量級的戲迷粉絲，而隨著近年來霹靂在大陸的不斷推廣和努力，如今已漸漸進入更多年輕一代傳統文化愛好者和動漫迷的視野。