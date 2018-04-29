親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
BASEL表展

敬鵬工業惡火造成空汙 桃園平鎮4校明預防性停課一天

SBL總冠軍賽／戴維斯領軍 璞園險勝富邦5度封王

為素還真暖壽 霹靂戲偶烏鎮舉辦見面會

2018-04-29 20:30中央社 上海29日電

霹靂布袋戲29日在台北舉辦「蓮華誕．30還真」慶典活動，邀請戲迷與主角素還真近距...
霹靂布袋戲29日在台北舉辦「蓮華誕．30還真」慶典活動，邀請戲迷與主角素還真近距離互動，除慶祝素還真出道30年外，也見證霹靂布袋戲成功挑戰「最長木偶戲電視劇集」金氏世界紀錄。前右3為霹靂國際多媒體董事長黃強華、前右2為副董事長黃文擇。中央社
分享

霹靂布袋戲今天在烏鎮舉辦3場戲偶與粉絲見面會，有影迷為與「偶像」獨處，花了人民幣2.6萬元。明天的素還真慶生會，霹靂布袋戲粉絲們將一起挑戰全球最大規模的木偶戲演出。

霹靂布袋戲第一男主角素還真自1988年4月30日登場到明天正好滿30年。霹靂布袋戲30日晚間將替素還真舉行30大壽慶祝會。「三十還真－蓮華誕系列活動」地點選在中國浙江省的烏鎮大劇院。

霹靂布袋戲官方今天先在烏鎮舉行赭杉軍、君奉天、劍子仙跡3場戲偶本尊與粉絲的見面會。見面會採取群募的方式，到達門檻即成團，最高出價者花了人民幣2.6萬元（新台幣12.3萬元）獲得與戲偶單獨相處的機會。

主辦單位霹靂布袋戲表示，明天的「蓮華誕三十還真大型慶典」是以霹靂布袋戲首席當家男主角素還真，所舉辦的出場30週年系列紀念活動。適逢大陸五一長假，吸引許多戲迷為素還真獻上祝福。

霹靂布袋戲表示，過去30年來，霹靂共計寫下70部故事、拍攝近3000集，塑造出3869個角色，至今仍維持每週更新兩集。目前團隊正在籌拍素還真、少年李白兩部電影，9月也有網劇上線；另一部真人網路劇，將於2018年底上線。

霹靂布袋戲明天下午將號召戲迷，共同挑戰金氏世界紀錄「全球最大規模木偶戲演出」，一起為素還真慶生。主辦單位預計，將有數百名戲迷攜帶心愛的布袋戲木偶前來助陣挑戰。

霹靂布袋戲指出，霹靂作為台灣文創IP（智慧財產權）重要品牌，早年已在大陸積累了一定量級的戲迷粉絲，而隨著近年來霹靂在大陸的不斷推廣和努力，如今已漸漸進入更多年輕一代傳統文化愛好者和動漫迷的視野。

布袋戲人民幣文創

相關新聞

周三前高溫上看30度 周四變天

2018-04-29 13:52

麗寶樂園吹起夏日號角 全台最早開園的水上樂園

2018-04-29 10:03

一銀員工好幸福 結婚生三胎 累積補助26萬

2018-04-29 13:33

火車轉盤秀、龍騰斷橋 台鐵郵輪式列車不只賞桐花

2018-04-29 12:57

接觸藍光更易罹癌 路燈手機平板都會散發

2018-04-29 10:45

影／本周汽油漲4角 95無鉛逼近30元大關

2018-04-29 13:32

早年素還真隱藏黃強華性格 做事衝衝衝

2018-04-29 21:25

強化科學風險溝通 新興科技媒體中心近日上線

2018-04-29 21:11

衰弱介入／人有變老看那裡？「衰弱」是老化新表徵

2018-04-29 20:26

衰弱介入／動健康 新北市幫助長者不衰弱

2018-04-29 20:26

衰弱介入／蛋白質吃不夠？ 專家建議乾脆喝鮮奶茶

2018-04-29 20:25

衰弱介入／肥胖是病？專家說：體適能比減重更重要

2018-04-29 20:25

毛豬價格暴跌25％ 高雄豬農怒：停止進口豬肉

2018-04-29 19:32

年輕女孩狂掉髮 醫：過度減重或內分泌造成

2018-04-29 17:46

蘋果舊機保值 通路推二手機鑑價服務

2018-04-29 17:03

改善血汗醫護 醫療法修法列優先

2018-04-29 13:59

愛肝達人站／肝癌長很快 定期檢查重要

2018-04-29 13:44

好好吃／青梅季節 入菜添好滋味

2018-04-29 13:42

頭髮受損 跟洗髮乳品質很有關

2018-04-29 13:37

曾罹陰道炎 頻洗私密處又發炎了

2018-04-29 13:34

開車族荷包縮水 油價下周一起調漲0.4

2018-04-29 13:26

中部、竹苗、金門空品差 環保署籲減少戶外活動

2018-04-29 12:57

重度聽損兒救聽力 植人工耳蝸有黃金期

2018-04-29 12:04

天氣晴朗溫暖 下周四首道梅雨鋒面到

2018-04-29 10:58

超限住院費核退更方便 6月底前要速辦

2018-04-29 09:42

重現兩蔣喜愛浙滬美食

2018-04-29 08:37

快加油！中油今天宣布漲幅 預計漲0.4元

2018-04-29 06:39

昇恆昌捐款 「不讓毛小孩受虐」

2018-04-29 00:13

十款長照套餐 選服務變簡單

2018-04-29 00:13

設動保司跳票？ 農委會：一定會有

2018-04-29 00:13

衛福部決定 全職照服員6月起保障月薪32K

2018-04-28 23:29

貪便宜搭「白牌車」 受傷沒理賠

2018-04-28 23:27

全國第一條 可機動改路線的公車 明上路

2018-04-28 23:08

老化的新表徵 你有認知衰弱症嗎？

2018-04-28 22:52

台塑化宣布油價再漲0.4元 95汽油飆到29.6元

2018-04-28 18:21

首屆越南蹲點 新二代拍片化解母女心結

2018-04-28 18:14

北歐旅遊業者遊台灣 驚呼東部景觀像挪威

2018-04-28 18:07

全台最早「放水」樂園在這裡！馬拉灣 199元無限飆水

2018-04-28 17:49

喜歡到居酒屋喝一杯嗎？日本酒可以釋放心情 回味無窮

2018-04-28 09:00
看更多

熱門文章

殺破狼周運勢／處女工作完成艱難任務 射手沈浸愛河中

2018-04-29 00:00

老化的新表徵 你有認知衰弱症嗎？

2018-04-28 22:52

衛福部決定 全職照服員6月起保障月薪32K

2018-04-28 23:29

周一憂鬱掰！ 星巴克買1送1、COLD STONE祭3大優惠

2018-04-29 16:09

觀光客照罰！ 玩泰國不得不知的5大禁忌

2018-04-29 16:54

開車族荷包縮水 油價下周一起調漲0.4

2018-04-29 13:26

林志玲愛上減齡少女穿搭 低胸裝不失性感韻味

2018-04-29 15:36

今日星座運勢／獅子 橙色幸運 家庭與人際運佳

2018-04-29 00:00

快加油！中油今天宣布漲幅 預計漲0.4元

2018-04-29 06:39

接觸藍光更易罹癌 路燈手機平板都會散發

2018-04-29 10:45

北歐旅遊業者遊台灣 驚呼東部景觀像挪威

2018-04-28 18:07

十款長照套餐 選服務變簡單

2018-04-29 00:13

入手UNIQLO與BV設計師聯名系列！跟著這樣買最聰明

2018-04-29 14:20

翻出夏衣 下周三之前高溫上看33、34度

2018-04-29 17:07

全國第一條 可機動改路線的公車 明上路

2018-04-28 23:08

心情點滴：拜訪春天

2018-04-29 06:00

蔡依林、林心如示範 人生第一雙夢幻鞋這樣挑

2018-04-29 14:37

衰弱介入／人有變老看那裡？「衰弱」是老化新表徵

2018-04-29 20:26

麗寶樂園吹起夏日號角 全台最早開園的水上樂園

2018-04-29 10:03

毛豬價格暴跌25％ 高雄豬農怒：停止進口豬肉

2018-04-29 19:32

周三前高溫上看30度 周四變天

2018-04-29 13:52

天氣晴朗溫暖 下周四首道梅雨鋒面到

2018-04-29 10:58

一銀員工好幸福 結婚生三胎 累積補助26萬

2018-04-29 13:33

貪便宜搭「白牌車」 受傷沒理賠

2018-04-28 23:27

火車轉盤秀、龍騰斷橋 台鐵郵輪式列車不只賞桐花

2018-04-29 12:57

團隊充斥負面氣氛 原來是「信任」出了問題！

2018-04-29 14:16

搶先直擊！UNIQLO聯名Tomas Maier系列完整曝光

2018-04-29 14:10

【生活的風景】捕魚燈

2018-04-29 06:00

衰弱介入／蛋白質吃不夠？ 專家建議乾脆喝鮮奶茶

2018-04-29 20:25

星港泰日美食進駐 微風北車食力升級

2018-04-28 23:08

全台最早「放水」樂園在這裡！馬拉灣 199元無限飆水

2018-04-28 17:49

不只有經典黃靴 Timberland再創飛「型」鞋

2018-04-29 15:36

【野望沙龍】看生態影片培養觀察力

2018-04-29 06:00

20年懷念的味道 東區隱藏版美食Mr.Paco

2018-04-28 17:53

年輕女孩狂掉髮 醫：過度減重或內分泌造成

2018-04-29 17:46

請媽媽吃到飽 10家飯店超人氣

2018-04-28 23:49

網購母親節蛋糕 吹起視覺系質感風

2018-04-28 21:11

衰弱介入／肥胖是病？專家說：體適能比減重更重要

2018-04-29 20:25

改善血汗醫護 醫療法修法列優先

2018-04-29 13:59

母親節這樣吃最划算！飯店推一起用餐媽媽就免費

2018-04-29 18:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top