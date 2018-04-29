毛豬價格暴跌25％ 高雄豬農怒：停止進口豬肉

2018-04-29 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



毛豬價格直直落，許多成熟大豬排隊等上市銷售，高市養豬戶出現豬圈擁擠又爆滿的異常現象，近日傳出端午節過後肉品市場有意休市7天，更引發豬農恐慌。高市養豬協會指出，去年至今毛豬價格已暴跌25％，希望政府停止進口豬肉，市場零售價也應反映拍賣價格，刺激市場消費。

市府農業局表示，農曆年後、端午節前是交易淡季，農委會已協請台糖公司減少供應毛豬，另辦理體重過重毛豬收購冷凍計畫，平均豬價已回升至每公斤62.9元，休市天數由中央協商。此外，豬肉零售價應在合理範圍，近日農業局已舉辦多場畜產推廣與行銷活動，鼓勵消費者多食用國產豬肉。

高市養豬戶分散在內門、阿蓮、燕巢等地，總量約40萬頭。去年價格高漲，每百公斤漲至8千多元，農曆年過後，毛豬跌至6千元，超過140公斤的大豬甚至跌破5千元。內門豬農林忠順養殖近千頭毛豬，他說，毛豬售價已低於成本，每天都要消耗飼料，養越久、虧越多，陸客人數減少導致市場萎縮，幾乎是用崩盤兩字形容。

農委會針對大豬啟動收購計畫，高市養豬協會理事劉銀城指出，收購規定繁複，對小農助益不大，政府應減少干預，不要再進口國外豬肉，也應讓休市正常化，休市不要超過3天，以免豬隻無處銷售。