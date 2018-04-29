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素還真30歲 2020年將登大銀幕

2018-04-29 19:38中央社 台北29日電

「霹靂一哥」素還真出道30年，霹靂國際多媒體董事長黃強華今天宣布，2020年素還真將登大銀幕，明天起將不間斷連續110天在網路線上直播2000集霹靂布袋戲

霹靂布袋戲今天下午在華山文創園區，為旗下角色素還真舉辦「蓮華誕」千人粉絲慶祝活動，同時也邀請金氏世界紀錄國際認證官到場，宣告霹靂挑戰金氏世界紀錄成功，30多年來播出超過2000集的戲劇，成為世界「最長的木偶戲電視劇集」。

黃強華今天也宣布，從明天晚上7時起，將在網路線上舉辦「霹靂布袋戲Non-Stop線上直播」，從素還真首次出道的「霹靂金光」播到最新的「霹靂天命之戰禍邪神」，連續110天24小時不間斷，播出超過2000集完整霹靂劇集。

黃強華也宣告今年一系列展演活動，包括6月29日將在中正紀念堂舉辦「霹靂藝術科幻大展」；9月「新霹靂異數」登場，重置經典戲，前20集將以老劇情為基礎發展，後20集則是展現全新霹靂異數；10月首次與日本寶塚歌劇合作呈現「東離間遊紀」，未來也不排除有真人版重現布袋戲。

年底則有大型「霹靂魔幻交響音樂會」，黃強華說，「霹靂每年音樂產量至少有一、兩百首，音樂用量很大，每個角色都有專屬的武打、情境音樂，多年累積起來有好幾千首」，音樂會將挑選觀眾熟悉的配樂，也打算以音樂劇的方式呈現，「我敢保證這絕對一票難求」。

素還真在霹靂布袋戲消失了近2、3年，黃強華也藉今天慶生會，向外接宣告2020年素還真將登上大銀幕的消息，在場粉絲聽聞後驚呼連連。

從小跟著爸爸一起看布袋戲長大的粉絲徐麗玲表示，期待霹靂布袋戲推出電影，「希望不要為了市場而把口白改成中文，維持台語口白才能抓住粉絲的心。」

布袋戲音樂會金氏世界紀錄

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