年輕女孩狂掉髮 醫：過度減重或內分泌造成

2018-04-29 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



年輕女性掉髮好「崩潰」！高雄市立大同醫院皮膚科主任吳青穎說，近一年來門診患者竟高達6成是有掉髮困擾的20、30歲女性，經問診、檢查，發現超過一半以上是拼命節食、減重造成，其餘則是多囊性卵巢等內分泌問題，提醒有掉髮困擾的女孩們，應就診確認病因、對症下藥，找回濃密秀髮。

即將在年底結婚的小潔，為能在婚禮上展現最佳體態，2個月激減8公斤，但原本有一頭濃密頭髮的她，後遺症卻是狂掉髮，洗頭時伸手一抓就是一大坨，最後頭頂只剩薄薄一層頭髮。就醫抽血檢查，發現有營養不良現象，鐵蛋白掉到只剩10ng/dL（奈克／分升，標準值50至70ng/dL），正忙補鐵、調整飲食，希望頭髮半年內慢慢長回來。

另名因多囊性卵巢問題求診的倩宜，與小潔在同一間健身房運動，體態微胖的她，不但經期不定，也長期為頭皮出油、頭頂毛髮稀疏所苦，接受醫師診斷後，使用外用藥水及口服抑制雄性荷爾蒙藥物，2個月後頭皮減少出油，掉髮現象也趨緩。