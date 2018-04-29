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年輕女孩狂掉髮 醫：過度減重或內分泌造成

2018-04-29 17:46聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

年輕女性掉髮好「崩潰」！高雄市立大同醫院皮膚科主任吳青穎說，近一年來門診患者竟高達6成是有掉髮困擾的20、30歲女性，經問診、檢查，發現超過一半以上是拼命節食、減重造成，其餘則是多囊性卵巢等內分泌問題，提醒有掉髮困擾的女孩們，應就診確認病因、對症下藥，找回濃密秀髮。

即將在年底結婚的小潔，為能在婚禮上展現最佳體態，2個月激減8公斤，但原本有一頭濃密頭髮的她，後遺症卻是狂掉髮，洗頭時伸手一抓就是一大坨，最後頭頂只剩薄薄一層頭髮。就醫抽血檢查，發現有營養不良現象，鐵蛋白掉到只剩10ng/dL（奈克／分升，標準值50至70ng/dL），正忙補鐵、調整飲食，希望頭髮半年內慢慢長回來。

另名因多囊性卵巢問題求診的倩宜，與小潔在同一間健身房運動，體態微胖的她，不但經期不定，也長期為頭皮出油、頭頂毛髮稀疏所苦，接受醫師診斷後，使用外用藥水及口服抑制雄性荷爾蒙藥物，2個月後頭皮減少出油，掉髮現象也趨緩。

吳青穎表示，年輕女生發生掉髮不只涉及美觀，背後也與健康或壓力有極大關係，門診上觀察，近1年因掉髮求診的女性患者，比例從過去10分之1暴增至6成，等於成長6倍，是值得注意的現象，除了減重及內分泌等因素，女性長期吃素、嗜喝咖啡及茶等飲料，也可能導致體內缺鐵，應調控飲食內容，讓身體營養恢復均衡。

高市大同醫院皮膚科主任吳青穎說，年輕女性掉髮多因過度減重、飲食不均導致鐵蛋白嚴重...
高市大同醫院皮膚科主任吳青穎說，年輕女性掉髮多因過度減重、飲食不均導致鐵蛋白嚴重流失，或內分泌相關疾病造成，須就診找出病因對症下藥，找回濃密秀髮。圖／吳青穎醫師提供
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掉髮患者

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