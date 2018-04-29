治療C肝第3型 研究發現新武器

2018-04-29 19:18 中央社 台北29日電



C肝治療有新進展，高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長莊萬龍表示，基因型第3型的C肝患者雖較少，但較難治療；新的臨床研究發現，泛基因型新藥有療效，有助政府根除C肝。

高雄醫學大學附設醫院和國際20多國共同參與全球C型肝炎泛基因型全口服新藥臨床試驗，研究成果今年1月刊登在世界頂尖的新英格蘭醫學期刊，凸顯台灣在肝炎防治的學術貢獻。

莊萬龍表示，此研究在全球共收1208名無肝硬化的基因型第1型與基因型第3型C肝患者，以泛基因型（可涵蓋基因型1到6型）的全口服新藥，經過8週或12週的治療，治癒率達95%至99%。

國內約有40萬C肝感染者需治療，莊萬龍說，台灣最常見的基因型是第1型與第2型，其中第1型比第2型難治。基因型第3型雖感染人數少，卻是C肝最難治的病毒型別，目前健保所給付的新藥都無法使用。

莊萬龍說，在此研究中發現，基因型第1型非肝硬化患者使用泛基因型新藥治療更輕鬆，只要治療8週，且治癒率高達99%；第3型未曾接受過治療的病人，不論8週與12週治療的治癒率都達95%。

世界衛生組織提出2030年終結C肝願景，醫界認為，除有效的治療工具，也要從減少C肝感染源和加強C肝診斷率下手。

莊萬龍表示，台灣C肝高盛行地區在雲嘉南高屏，對交通不便、盛行率偏高的偏鄉，若能使用不受限於基因型、療程短且安全性高的新藥，對醫生和患者都是好事，有助達成政府終結C肝的目標。