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東部海域地震規模4.6 台東震度3級

2018-04-29 16:02中央社 台北29日電

中央氣象局地震測報中心觀測，今天下午3時2分，台灣東部海域發生芮氏規模4.6地震，地震深度11公里，最大震度台東3級，屏東和高雄各為1級。

地震氣象局台東

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