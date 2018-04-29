改善血汗醫護 醫療法修法列優先

2018-04-29 13:59 中央社 台北29日電



數個醫護工會今天表達訴求，盼政府改善醫護血汗勞動環境。醫事司長石崇良表示，醫療法修法納入勞工董事，也有加薪條款，並列此會期優先法案，持續努力推動。

5月1日將有勞工大遊行，包含台北市醫師職業工會、台北市立聯合醫院企業工會、台灣護理產業工會、台灣醫事檢驗產業工會等團體組成的「血汗醫護工會大隊」也將參與遊行，並於今天舉行行前說明會表達訴求。

台北市醫師職業工會理事長黃致翰表示，希望政府更重視醫療勞動人權與病人安全問題，醫療法修法要設勞工董事，但應排除主管階級擔任，否則效果有限；修法應規定醫院要設「薪酬委員會」，開放勞工參與，確保醫院善用每年盈餘。

此外，工會團體也呼籲勞檢應設陪鑑制度，勞動局應主動邀請醫療相關產業、職業、企業工會陪同勞檢；在護理人力方面，應將護病比立法規範，且計算方式應為三班各自的護病比，沒有實際照顧病人的護理長不能算入人力，不希望是魚目混珠的「平均護病比」。

衛生福利部醫事司長石崇良受訪表示，醫療法修法已納入勞工董事，讓員工可以到董事會表達意見，且明文規定，此勞工董事不能具有主管職務。另修法條文也有加薪條款，包含擴大收入結餘要投入公益和偏鄉醫療。修法條文不只是完備董事會治理，對員工也有保障。

石崇良表示，勞工董事絕對不會「虛有其表」，且也有其他監督機制，如資訊透明、政府指派公益監察人等，政府也關注醫護勞動權益，努力推動醫療法修法，已列入本會期優先法案。