天氣晴朗溫暖 下周四首道梅雨鋒面到

2018-04-29 10:58 中央社 台北29日電



中央氣象局預報員劉沛藤今天表示，今天是晴朗穩定的好天氣，高溫可以達到攝氏30至33度，5月3日有波鋒面接近，是今年首道梅雨鋒面。

他指出，今天白天高溫西半部可以來到攝氏30度以上，東半部地區則是27至29度；降雨方面，東半部地區仍然不定時有局部短暫陣雨，其餘各地為上午穩定、陽光露臉，下午注意午後雷陣雨的天氣型態，午後中南部山區及北部地區降雨機率稍微提升。

他說，一直到5月2日全台天氣晴朗溫暖，午後容易有雷陣雨，3日有鋒面接近，是今年首道梅雨鋒面，不過影響時間短，4日東北季風增強，天氣轉涼，預計5日將再度恢復晴朗穩定的天氣。