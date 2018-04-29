接觸藍光更易罹癌 路燈手機平板都會散發

2018-04-29 10:45 中央社 巴塞隆納27日綜合外電報導



圖片來源/ingimage 分享 facebook 新研究發現，接觸藍光可能使人更容易罹患乳癌或前列腺癌，風險高出1.5到兩倍。戶外LED照明、智慧型手機和平板電腦等裝置都會散發藍光。

這份研究23日刊登於期刊「環境健康展望」（Environmental Health Perspectives），比較居住在西班牙巴塞隆納和馬德里、約2000名乳癌或前列腺癌患者及約2000人的對照組，過去在夜間接觸人造光源的情況。

研究人員透過國際太空站（ISS）的影像，量測路燈等戶外人造光源的接觸情況；並透過自填問卷，量測室內人造光源的接觸情況。

他們發現，夜間接觸高等級戶外藍光的受試者，比起接觸較少的人有約1.5倍高的機率會罹患乳癌，罹患前列腺癌的風險則高兩倍。此外，根據研究，接觸較高等級室內光源的男性，罹患前列腺癌的機率也高2.8倍。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，不是所有的戶外LED照明都會散發藍光，僅部分、特別是色溫超過3000K的照明才會。

智慧型手機和平板也會散發藍光，不過研究主筆、英國艾克斯特大學（University of Exeter）環境及永續研究所（Environment and SustainabilityInstitute）研究員米格爾（Sanchez de Miguel）提醒，他們只量測戶外LED的藍光，沒有量測手機和平板。

想減少接觸手機及其他裝置藍光的人，可以下載F.lux、Redshift、SunsetScreen、Iris和Twilight這些應用程式。根據全國公共電台（NPR），iPhone也內建有Night Shift功能，可將藍光過濾掉。