親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
BASEL表展

又失言？談卡管 吳茂昆：學術沒有真正的民主

南韓：金正恩提議5月關「運作良好」的豐溪里核試場！

接觸藍光更易罹癌 路燈手機平板都會散發

2018-04-29 10:45中央社 巴塞隆納27日綜合外電報導

圖片來源/ingimage
圖片來源/ingimage
分享
新研究發現，接觸藍光可能使人更容易罹患乳癌或前列腺癌，風險高出1.5到兩倍。戶外LED照明、智慧型手機和平板電腦等裝置都會散發藍光。

這份研究23日刊登於期刊「環境健康展望」（Environmental Health Perspectives），比較居住在西班牙巴塞隆納和馬德里、約2000名乳癌或前列腺癌患者及約2000人的對照組，過去在夜間接觸人造光源的情況。

研究人員透過國際太空站（ISS）的影像，量測路燈等戶外人造光源的接觸情況；並透過自填問卷，量測室內人造光源的接觸情況。

他們發現，夜間接觸高等級戶外藍光的受試者，比起接觸較少的人有約1.5倍高的機率會罹患乳癌，罹患前列腺癌的風險則高兩倍。此外，根據研究，接觸較高等級室內光源的男性，罹患前列腺癌的機率也高2.8倍。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，不是所有的戶外LED照明都會散發藍光，僅部分、特別是色溫超過3000K的照明才會。

智慧型手機和平板也會散發藍光，不過研究主筆、英國艾克斯特大學（University of Exeter）環境及永續研究所（Environment and SustainabilityInstitute）研究員米格爾（Sanchez de Miguel）提醒，他們只量測戶外LED的藍光，沒有量測手機和平板。

想減少接觸手機及其他裝置藍光的人，可以下載F.lux、Redshift、SunsetScreen、Iris和Twilight這些應用程式。根據全國公共電台（NPR），iPhone也內建有Night Shift功能，可將藍光過濾掉。

乳癌患者太空

相關新聞

天氣晴朗溫暖 下周四首道梅雨鋒面到

2018-04-29 10:58

麗寶樂園吹起夏日號角 全台最早開園的水上樂園

2018-04-29 10:03

衛福部決定 全職照服員6月起保障月薪32K

2018-04-28 23:29

快加油！中油今天宣布漲幅 預計漲0.4元

2018-04-29 06:39

貪便宜搭「白牌車」 受傷沒理賠

2018-04-28 23:27

全國第一條 可機動改路線的公車 明上路

2018-04-28 23:08

超限住院費核退更方便 6月底前要速辦

2018-04-29 09:42

重現兩蔣喜愛浙滬美食

2018-04-29 08:37

昇恆昌捐款 「不讓毛小孩受虐」

2018-04-29 00:13

十款長照套餐 選服務變簡單

2018-04-29 00:13

設動保司跳票？ 農委會：一定會有

2018-04-29 00:13

老化的新表徵 你有認知衰弱症嗎？

2018-04-28 22:52

台塑化宣布油價再漲0.4元 95汽油飆到29.6元

2018-04-28 18:21

首屆越南蹲點 新二代拍片化解母女心結

2018-04-28 18:14

北歐旅遊業者遊台灣 驚呼東部景觀像挪威

2018-04-28 18:07

全台最早「放水」樂園在這裡！馬拉灣 199元無限飆水

2018-04-28 17:49

老菜新吃／新台菜 創意料理魂

2018-04-28 13:45

異國風情／日本料理 大獻「櫻」情

2018-04-28 13:43

超人氣餐廳 日本來的甜點

2018-04-28 13:42

出國冷門線 北韓旅遊不便宜

2018-04-28 09:46

喜歡到居酒屋喝一杯嗎？日本酒可以釋放心情 回味無窮

2018-04-28 09:00

禮遇住房優惠不斷 嘉義盛情招待

2018-04-28 08:40

周末各地山區午後降雨 天氣悶熱尤其中南部

2018-04-28 08:15

吳德榮：明天起留意午後雷陣雨 下周四變天

2018-04-28 06:55

勇闖高薪企業 6成勞工月薪不到4萬元

2018-04-27 15:36

公幼招生將起跑 6類家庭優先入園

2018-04-27 14:01

南園尋夢 台灣最大的園林建築

2018-04-27 09:28

琴要怎樣教？要啟發學生的才能與創造力

2018-04-26 08:54

不只是鹽巴和辣椒 「聲音調味料」正當道！

2018-04-26 08:52

徵文／5月主題：母親節這樣過

2018-04-25 23:57

呱吉3招 發揮網紅最大影響力

2018-04-24 16:30

人生黑白變彩色 如何對抗憂鬱症？

2018-04-23 11:04

積極面對失智症 小女孩為祖母研發「永恆」App

2018-04-09 15:48

賣輪胎竟推「美食聖經」！ 米其林教我們的內容行銷技巧

2018-03-26 14:10

補充保費繳了300萬 包租公連5年冠軍

2018-03-20 14:36

從小在這戀愛 鄭麗君樂見龍山寺成國定古蹟

2018-03-20 14:34

台鐵清明連假逾期未取車票 本周四上午重新釋出

2018-03-20 13:21

壯男擔心罹癌 亂吃網路偏方草藥傷了腎

2018-03-20 13:18

哈雷新春福袋 50.9萬Street Rod帶回家

2018-02-13 13:49
看更多

熱門文章

好市多紛紛漲價！ 烤雞、雞大腿悄悄漲10元

2018-04-28 19:57

殺破狼周運勢／處女工作完成艱難任務 射手沈浸愛河中

2018-04-29 00:00

麥當勞徵200名襄理 最快二年年薪衝百萬

2018-04-28 16:34

北歐旅遊業者遊台灣 驚呼東部景觀像挪威

2018-04-28 18:07

老化的新表徵 你有認知衰弱症嗎？

2018-04-28 22:52

衛福部決定 全職照服員6月起保障月薪32K

2018-04-28 23:29

金正恩用的那支「萬寶龍筆」 近距離瞧個仔細...

2018-04-28 12:12

今日星座運勢／獅子 橙色幸運 家庭與人際運佳

2018-04-29 00:00

快加油！中油今天宣布漲幅 預計漲0.4元

2018-04-29 06:39

十款長照套餐 選服務變簡單

2018-04-29 00:13

全國第一條 可機動改路線的公車 明上路

2018-04-28 23:08

盤點2018國際美妝品牌代言人 都是社群大贏家

2018-04-28 17:51

認識人體經絡奧秘 中醫師演給你看

2018-04-28 18:22

這幾款香水捨不得用！放著欣賞也心花開

2018-04-28 20:07

貪便宜搭「白牌車」 受傷沒理賠

2018-04-28 23:27

Big City慶開幕六年 強攻「吃經濟」市場

2018-04-28 16:35

今彩539、大福彩、雙贏彩 開獎號碼看這裡

2018-04-28 21:09

老菜新吃／新台菜 創意料理魂

2018-04-28 13:45

全台最早「放水」樂園在這裡！馬拉灣 199元無限飆水

2018-04-28 17:49

20年懷念的味道 東區隱藏版美食Mr.Paco

2018-04-28 17:53

台灣酒莊威石東 勇奪「世界13大最佳新創酒莊」

2018-04-28 13:44

張軒睿心儀自然系女生 理想型唇色就是這一款

2018-04-28 18:52

心情點滴：拜訪春天

2018-04-29 06:00

台塑化宣布油價再漲0.4元 95汽油飆到29.6元

2018-04-28 18:21

麥當勞釋出2,200名職缺 先體驗再面試

2018-04-28 18:37

接觸藍光更易罹癌 路燈手機平板都會散發

2018-04-29 10:45

網購母親節蛋糕 吹起視覺系質感風

2018-04-28 21:11

拿蟲誘拍台灣藍鵲 動保員赴暖暖稽查將立牌禁止

2018-04-27 11:39

星港泰日美食進駐 微風北車食力升級

2018-04-28 23:08

母親節大餐訂了嗎？飯店預約8成滿

2018-04-28 21:08

超人氣餐廳 日本來的甜點

2018-04-28 13:42

第三航廈完工期延後 桃機建議2022年底

2018-04-28 19:15

【生活的風景】捕魚燈

2018-04-29 06:00

麗寶樂園吹起夏日號角 全台最早開園的水上樂園

2018-04-29 10:03

毛小孩要防虐 松山機場園遊會助「汪汪」

2018-04-28 13:45

天氣晴朗溫暖 下周四首道梅雨鋒面到

2018-04-29 10:58

首屆越南蹲點 新二代拍片化解母女心結

2018-04-28 18:14

中南部空品橘紅一片 環保署籲注意

2018-04-28 22:53

設動保司跳票？ 農委會：一定會有

2018-04-29 00:13

今彩539頭獎中1注 雙贏彩頭獎槓龜

2018-04-28 22:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top