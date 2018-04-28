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今彩539、大福彩、雙贏彩 開獎號碼看這裡

2018-04-28 21:09中央社 台北28日電

今彩539

第107102期開獎，中獎號碼05、22、01、28、13。3星彩中獎號碼361，4星彩中獎號碼0822。

大福彩

第107034期今晚開獎，中獎號碼為11、26、37、08、17、12、16，特別號為34。

雙贏彩

第107006期今晚開獎，中獎號碼為07、19、09、08、02、16、20、22、05、23、01、14。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539台彩雙贏彩大福彩

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