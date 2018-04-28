第三航廈完工期延後 桃機建議2022年底

2018-04-28 19:15 中央社 台北28日電



桃園國際機場第3航廈2020年底完工期確定延後，桃園機場公司昨天向交通部提報建議案，盼完工期延至2022年底。

桃機第三航廈去年5月26日正式開工，主體公工程原訂今年3月公告招標，原預計5月決標；不過在舉行廠商座談會時，廠商一致認為，2020年底完工期是不可能的任務。

桃機第三航廈是台灣繼十大建設後，最大單一公共建築，行政院核定計畫是2020年底完工，2021年初起試營運，屆時可每年可服務2000萬旅客人次，後續開發的衛星廊廳建設完成後，第3航廈每年服務旅客量，可增加至4500萬人次，讓桃園機場帶給國人全新感動服務和嶄新國門之光。

桃機公司邀請學者專家開了4次會議，昨天向交通部提報建議案，第3航廈主體工程興建期從33個月增加至52個月，完工期延長至2022年底。

交通部收到桃機公司的建議案，是否會獲核准，近日內由交通部長賀陳旦決定。

另外，為提高廠商投標誘因，桃機公司將第三航廈工程預付款比例從10%提高至15%，同時協助得標業者專案引進外勞，另投標業者若能將完工期提期，投標時可獲加分。

桃機公司希望交通部盡快同意第三航廈工期延後建議案，讓主體工程能在5月公告招標，7月決標。

因工期往後延，經費也較原核定的新台幣740多億元增加，桃機公司未說明數字，但透露未超過800億元。

交通部10多年前就想建桃機第三航廈，因當時旅客量不多，未實際行動，2008年重新思考推動第三航廈，2015年3月行政院核定建設計畫，完工期是2020年底。

桃機公司在2016年完成第3航廈國際競圖，由台灣世曦與英國設計團隊「Rogers Stirk Harbour +Partners」脫穎而出，設計展現環保巧思，出境大廳懸吊13萬朵花瓣般的鋁管，不但具有吸音、減噪的功能，還可透過不同視角，反射上方天窗自然光到建築內部，減少照明用電，屋頂外型則有如大鳥展翅起飛，航廈內設計成一顆大樹，充滿綠意。