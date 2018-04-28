全台最早「放水」樂園在這裡！馬拉灣 199元無限飆水

2018-04-28 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



入夏了，全台最早放水的樂園在這裡！全台最大水樂園馬拉灣28日舉行COOL浪慶典開園儀式，即起至5月1日園方同時祭出「勇士召集令，黃金30分鐘只要199元」入園優惠。