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全台最早「放水」樂園在這裡！馬拉灣 199元無限飆水

2018-04-28 17:49聯合報 記者羅建怡╱即時報導

入夏了，全台最早放水的樂園在這裡！全台最大水樂園馬拉灣28日舉行COOL浪慶典開園儀式，即起至5月1日園方同時祭出「勇士召集令，黃金30分鐘只要199元」入園優惠。

歡慶馬拉灣開園，園方推出多項優惠好康，開園期間至5月1日推出「勇士召集令黃金30分鐘」，上午10點前入園，原價750元門票限時優惠只要199元，現省551元；鄰近於馬拉灣的麗寶OUTLET MALL也加碼同歡，即日起至5月13日Smiles史邁爾品牌服飾聯合特賣會，Fitflop 休閒鞋、Fuji按摩椅福利品展示品出清3折起。

馬拉灣大海嘯巨浪最受遊客歡迎。圖／馬拉灣提供
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馬拉灣開園了！眾多民眾喜迎夏日第一道浪花。圖／馬拉灣提供
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