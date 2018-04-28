網傳聰明藥可增學習力 食藥署闢謠

2018-04-28 16:05 中央社 台北28日電



近年有網路傳聞指出，許多外國人靠著吃「聰明藥」提升大腦學習力及工作效率。食藥署闢謠指出，聰明藥泛指3種藥品，在台灣、美國均屬管制藥品，不僅無法增加腦力還可能傷身。

衛生福利部食品藥物管理署「闢謠專區」近日發文指出，目前國際上常被稱為「聰明藥」的主要有3種藥品，包括用來治療注意力不足、過動症的藥物Adderall和Methylphenidate，以及治療發作性嗜睡症的Modafinil，這3種藥品都沒有「提升腦力」的功效。

食藥署表示，Adderall含安非他命成分，目前台灣尚未核准，根據美國食品藥品管理局核准的仿單顯示，該藥品具有潛在藥物濫用、成癮性、可能導致猝死及嚴重心血管不良反應等副作用。

至於Methylphenidate、Modafinil成分藥物，目前法令雖然核准，但屬於中樞神經興奮劑，需有專科醫師處方才能使用，常見的副作用為頭痛、失眠、焦慮、噁心暈眩、體重減輕等。

食藥署表示，這些被稱為「聰明藥」的藥物，因具習慣性、依賴性、濫用性及社會危害性，在美國及台灣都屬於管制藥品，提醒民眾不要誤信不實謠言，非法管道取得藥物將涉及觸犯「毒品危害防制條例」，切勿以身試法。