柯文哲說拔管是白癡政策 蔡丁貴：柯指自己是白癡？

2018-04-28 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



教育部昨天宣布駁回台灣大學講座教授管中閔的台大校長聘任，台北市長柯文哲上午受訪說，他覺得此舉嚴重侵犯大學自主，「不知道哪個白癡制定了這個白癡政策，我覺得要檢討一下。」對此台大退休教授蔡丁貴則質疑，「柯文哲是指自己白癡？還是我們都是白癡？這是白癡共和國嗎？白癡來，白癡去！」