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教育部拔管 馬英九痛斥離譜：台灣還是法治文明社會？

柯文哲說拔管是白癡政策 蔡丁貴：柯指自己是白癡？

2018-04-28 14:26聯合報 記者丘采薇╱即時報導

教育部昨天宣布駁回台灣大學講座教授管中閔的台大校長聘任，台北市長柯文哲上午受訪說，他覺得此舉嚴重侵犯大學自主，「不知道哪個白癡制定了這個白癡政策，我覺得要檢討一下。」對此台大退休教授蔡丁貴則質疑，「柯文哲是指自己白癡？還是我們都是白癡？這是白癡共和國嗎？白癡來，白癡去！」

柯文哲自從說出「兩岸一家親」就不被獨派支持，蔡丁貴今天說，「實在說，不是我們2018不再支持紅柯，而是紅柯不希望我們繼續支持他。台大醫學院栽培的醫師好像還是第一次出現這樣的畢業生。怎麼跟其他的畢業生這麼不一樣？」

蔡丁貴。聯合報系資料照／記者高彬原攝影
蔡丁貴。聯合報系資料照／記者高彬原攝影
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台大柯文哲蔡丁貴

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