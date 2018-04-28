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台大校長參選人吳誠文：政治介入高教 沒興趣再來一次

讀生科不「科科」 全台最大生技就博在陽明

2018-04-28 12:39聯合報 記者林良齊╱即時報導

全台規模最大的生技就業博覽會，今天在陽明大學舉行，吸引61家國內外廠商，提供至少631個職缺，包含上市上櫃等生技領域知名大廠，也有許多私人診所提供起薪4萬到10萬不等的職缺。

今年共有41家生技業者、20家醫療院所與公家機關前來徵才。除了前述生技業者外，包含法務部調查局、台大醫院、三總等醫學中心也前來設攤網羅人才。參展業者共釋出至少631個職缺，包含醫療工程、臨床研究、藥品研發、護理人員、司法鑑識人員都是需要的熱門人才。陽明大學歷年透過校內徵才活動，現場吸引約2000人次投遞履歷，並初步成功媒合約800人次。

陽明大學學務處職業發展組組長陳傳霖表示，醫學、生技一直以來是陽明大學的強項，每年能舉辦規模最大的生技校園徵才，顯示陽明培育出來的人才受到業界肯定。傳統觀念以為念醫學就一定只能在醫院服務，但隨著生醫產業的進步，學生的就業管道也更加多元。

台灣浩鼎說，台灣生技能夠發展，人才是決勝關鍵，期望能透過優秀人才投入，厚植台灣生技業打國際盃的實力。

在磁振造影、電腦斷層等醫學影像設備領先的西門子醫療設備股份有限公司，今年是第5年持續來陽明徵才。西門子醫療表示，業界急需醫學工程相關人才，看好學生在陽明大學所受的訓練，希望能網羅醫工領域的學生。

除了就業博覽會外，為了促進產學合作，陽明大學今年起也將定期舉辦「生技咖啡館」活動，邀請產業界成功人士，到校與師生分享創業經驗。陳傳霖表示，除了就業博覽會外，校內也會安排企業說明會、甚至參訪等，讓學生有機會一對一瞭解企業與職涯發展，提升未來就業成功的機率。

陽明大學的生技就業博覽會是目前國內最大的校園生技徵才活動。圖／陽明大學提供
陽明大學的生技就業博覽會是目前國內最大的校園生技徵才活動。圖／陽明大學提供
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陽明大學的生技就業博覽會是目前國內最大的校園生技徵才活動。圖／陽明大學提供
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生技灣生咖啡館

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