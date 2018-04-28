教部：未排除管中閔再次參選 但選上教部仍有准駁權

2018-04-28 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



沿宕逾百日的台大校長人事案，教育部昨晚拍板，予以駁回，並強調「對事不對人」，管中閔仍可參選台大校長，但遴委會須就資格把關，重新選出的校長人選，教育部仍有准駁權，並據綜整跨部會小組的「法律研析意見」，作適法性檢核。

教育部次長林騰蛟表示，下周一會發文要求台大補正遴選程序，台大校長遴委會須回到最初8名候選人的資格檢查，遴選委員必須利益迴避，若管中閔再次參選，蔡明興就必須迴避。

記者追問，中研院長廖俊智任遴委，副院長周美吟是候選人，是否也涉利益迴避？林騰蛟表示，廖俊智曾在遴委會自行提案迴避，但遴委會討論後認為他不需要為此迴避，此事已做成會議紀錄，因此廖俊智院長不須迴避。

林騰蛟表示，所有校長候選人的資格審查採取相同標準，管中閔若再次參選，仍須釐清獨董、學倫及赴中三大爭議。經跨部會小組討論，認定管中閔獨董身份與遴委蔡明興間存有「重大利害關係」。學倫爭議部分，也要發文要求台大誠信辦公室必須「認定」，不能像上次一樣不予處理。

至於管中閔赴中兼職兼課部分，林騰蛟表示，「目前查無嚴重違法」，但「現在查無違法，不代表後面沒有查出違法」，因為檢調還在查調中，若調查結果指管中閔有違反國家機密保護法、兩岸人民關係條例等法令，就不適格當校長候選人。

記者追問，如果台大重啟遴選產生的人選，教育部如何准駁 ？林騰蛟說，會以公布在教育部官網「教育部對台大校長遴選結果之說明」新聞稿的附件二，即跨部會小組匯整的「法律研析意見」為主。