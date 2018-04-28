親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教部拍板拔管案
拔管案輿論怒潮
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

柯P談拔管：哪個白癡制定這白癡政策

MLB／97哩內角壓不住大谷 第4轟出爐

教部：未排除管中閔再次參選 但選上教部仍有准駁權

2018-04-28 11:05聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

沿宕逾百日的台大校長人事案，教育部昨晚拍板，予以駁回，並強調「對事不對人」，管中閔仍可參選台大校長，但遴委會須就資格把關，重新選出的校長人選，教育部仍有准駁權，並據綜整跨部會小組的「法律研析意見」，作適法性檢核。

教育部次長林騰蛟表示，下周一會發文要求台大補正遴選程序，台大校長遴委會須回到最初8名候選人的資格檢查，遴選委員必須利益迴避，若管中閔再次參選，蔡明興就必須迴避。

記者追問，中研院長廖俊智任遴委，副院長周美吟是候選人，是否也涉利益迴避？林騰蛟表示，廖俊智曾在遴委會自行提案迴避，但遴委會討論後認為他不需要為此迴避，此事已做成會議紀錄，因此廖俊智院長不須迴避。

林騰蛟表示，所有校長候選人的資格審查採取相同標準，管中閔若再次參選，仍須釐清獨董、學倫及赴中三大爭議。經跨部會小組討論，認定管中閔獨董身份與遴委蔡明興間存有「重大利害關係」。學倫爭議部分，也要發文要求台大誠信辦公室必須「認定」，不能像上次一樣不予處理。

至於管中閔赴中兼職兼課部分，林騰蛟表示，「目前查無嚴重違法」，但「現在查無違法，不代表後面沒有查出違法」，因為檢調還在查調中，若調查結果指管中閔有違反國家機密保護法、兩岸人民關係條例等法令，就不適格當校長候選人。

記者追問，如果台大重啟遴選產生的人選，教育部如何准駁 ？林騰蛟說，會以公布在教育部官網「教育部對台大校長遴選結果之說明」新聞稿的附件二，即跨部會小組匯整的「法律研析意見」為主。

該份文件共13頁，最後一頁的最後一句文字寫「管中閔違法兼職既然已經事證明確，依法自不得再參加遴選」。

教育部卡管案 ，教育部次長林騰蛟表示，下周一會發文要求台大補正遴選程序，台大校長...
教育部卡管案 ，教育部次長林騰蛟表示，下周一會發文要求台大補正遴選程序，台大校長遴委會須回到最初8名候選人的資格檢查，遴選委員必須利益迴避，若管中閔再次參選，蔡明興就必須迴避。記者林俊良／攝影
分享
教育部駁回管中閔人事案最重要的一頁文書資料。資料來源／教育部提供
教育部駁回管中閔人事案最重要的一頁文書資料。資料來源／教育部提供
分享

台大管中閔教育部

相關新聞

吳茂昆：管中閔確有違法 台大遴委會應自行把關

2018-04-28 10:44

教部拔管 台大：深感錯愕 表達遺憾與強烈異議

2018-04-28 09:07

【重磅快評】拔管後台大怎麼走 抗綠營霸權的關鍵指標

2018-04-28 10:53

幕後／吳茂昆火速拔管 潘文忠辭官...怕成千古罪人

2018-04-28 03:50

「不得再參加遴選」 教部要對管中閔「連根拔起」？

2018-04-28 02:57

台大學生會聲明：管中閔人事案 教育部不該模糊說明

2018-04-28 01:13

【即時短評】管爺不能再沉默 該上法院了...

2018-04-28 10:26

拔管後續 姚立德：教育部遴委責任 並非監督或審查

2018-04-28 09:59

台大遴委會：完全無法接受 政治力戕害大學自治

2018-04-28 09:30

重選若管中閔仍出線 就不再「卡管」

2018-04-28 01:26

管中閔任台大校長 教部駁回

2018-04-28 01:26

觀察站／太上教育部拔管 讓高教史留下惡例

2018-04-28 00:05

新聞分析／終於還是拔管 政治活了，教育死了

2018-04-28 00:01

拔管餘傷 台大要新校長恐再苦等1、2年

2018-04-27 23:58

教育部確定「拔管」 要台大重新遴選校長

2018-04-27 23:50

吳茂昆：管中閔違法事證 遴委會必須認定及處置

2018-04-27 23:38

教育部要台大重啟遴選 台大教授：遲來的程序正義

2018-04-27 23:18

爺們就是帥 管中閔被拔還是要聽完張學友

2018-04-27 22:55

管中閔義務律師團痛批教育部拔管：無法無天！

2018-04-27 22:37

批吳茂昆德不配位 賴士葆：有何正當性下達拔管令？

2018-04-27 22:33

拔管爭議 柯志恩：教育部注定成為大學自主淪喪的罪人

2018-04-27 22:27

台大校長「拔管」確定 鍾沛君：蔡政府插管也救不了

2018-04-27 22:24

教育部要台大重啟遴選 中研院前副院長拒絕再披戰袍

2018-04-27 22:20

批潘文忠拔管沒效率 趙少康爆：吳茂昆說一周就解決

2018-04-27 22:14

台大校長遴選「拔管」確定　國民黨：吳茂昆爭議更大

2018-04-27 21:50

拔管案 蔡正元：讓馬英九見識一下綠色依法行政

2018-04-27 21:23

同一標準檢視吳茂昆 吳敦義：教部還有資格卡管嗎？

2018-04-27 21:21

台大將重啟遴選 教部：須解決管中閔利益迴避問題

2018-04-27 21:17

教育部「拔管」 丁守中：人才不出走難矣

2018-04-27 21:10

影／台大校長遴選案 創下八項高教歷史紀錄

2018-04-27 21:05

上任一周就拔管 藍委諷吳茂昆：位子從此安穩了

2018-04-27 20:51

為拔管「先射箭後畫靶」徐巧芯：也適用馬英九

2018-04-27 20:50

教育部確定拔「管」李明賢：教育史上最大恥辱

2018-04-27 20:43

教部雙重標準？ 台大駁回、陽明校長繼當

2018-04-27 20:34

台大今晚被「拔管」 羅智強：可悲！可惡！可恥！

2018-04-27 20:31

【即時短評】教育部拔管成學術罪人 台灣高教全面淪陷

2018-04-27 20:27

教育部拔管 曾志朗：台灣留下「dirty」國際惡名

2018-04-27 20:10

陳保基談拔管 比台大哲學系事件留下更黑暗的歷史之頁

2018-04-27 20:10

教育部「卡管」4個月 今晚宣布拔管！駁回遴選會決定

2018-04-27 20:08
看更多

熱門文章

教育部「卡管」4個月 今晚宣布拔管！駁回遴選會決定

2018-04-27 20:08

教育部拔管 曾志朗：台灣留下「dirty」國際惡名

2018-04-27 20:10

談拔管案 龍應台：4/27/2018是一個要被載入史冊的日子

2018-04-28 00:07

教育部要台大重啟遴選 中研院前副院長拒絕再披戰袍

2018-04-27 22:20

上任一周就拔管 藍委諷吳茂昆：位子從此安穩了

2018-04-27 20:51

爺們就是帥 管中閔被拔還是要聽完張學友

2018-04-27 22:55

幕後／吳茂昆火速拔管 潘文忠辭官...怕成千古罪人

2018-04-28 03:50

教部拔管 台大：深感錯愕 表達遺憾與強烈異議

2018-04-28 09:07

拔管夜管中閔在做什麼？聽張學友演唱會

2018-04-27 19:45

上任一周就拔管 吳茂昆PK管中閔 誰的爭議大？

2018-04-28 08:00

【即時短評】教育部拔管成學術罪人 台灣高教全面淪陷

2018-04-27 20:27

包正豪：吳茂昆這個垃圾 完美地詮釋何謂濫權

2018-04-28 09:24

「不得再參加遴選」 教部要對管中閔「連根拔起」？

2018-04-28 02:57

【即時短評】蔡政府政治追殺管中閔 大學自主陷三險境

2018-04-27 13:17

拔管確定 李茂生：我不得不承認自己比不上教育部官員

2018-04-28 07:08

陳保基談拔管 比台大哲學系事件留下更黑暗的歷史之頁

2018-04-27 20:10

管中閔義務律師團痛批教育部拔管：無法無天！

2018-04-27 22:37

柯P談拔管：哪個白癡制定這白癡政策

2018-04-28 10:50

台大今晚被「拔管」 羅智強：可悲！可惡！可恥！

2018-04-27 20:31

台大學生會聲明：管中閔人事案 教育部不該模糊說明

2018-04-28 01:13

教育部要台大重啟遴選 台大教授：遲來的程序正義

2018-04-27 23:18

台大校長遴選「拔管」確定　國民黨：吳茂昆爭議更大

2018-04-27 21:50

教育部「拔管」 台大教授：理由令人啼笑皆非

2018-04-28 05:59

拔管案 蔡正元：讓馬英九見識一下綠色依法行政

2018-04-27 21:23

如無理由駁回管案 台大教授：吳茂昆成歷史罪人

2018-04-27 11:48

教育部強拔管 魏國彥：還能告訴學生台大捍衛真理？

2018-04-28 08:19

一旦拔管 台大憂：代理校長遙遙無期、於法無據

2018-04-27 12:49

包正豪：台大不選出「走狗」仍無法上任校長

2018-04-28 01:14

吳茂昆：管中閔違法事證 遴委會必須認定及處置

2018-04-27 23:38

拔管餘傷 台大要新校長恐再苦等1、2年

2018-04-27 23:58

台大將重啟遴選 教部：須解決管中閔利益迴避問題

2018-04-27 21:17

葉匡時：教育部的公文是羞辱台大 羞辱遴委會

2018-04-28 07:12

教育部四段主文卡管 洪孟楷：只需用一句話說明

2018-04-28 07:19

影／台大校長遴選案 創下八項高教歷史紀錄

2018-04-27 21:05

教育部確定拔「管」李明賢：教育史上最大恥辱

2018-04-27 20:43

【即時短評】管爺不能再沉默 該上法院了...

2018-04-28 10:26

教育部將以獨董爭議拔管？柯志恩：若為真要說明法源

2018-04-27 13:31

吳茂昆：管中閔確有違法 台大遴委會應自行把關

2018-04-28 10:44

教部雙重標準？ 台大駁回、陽明校長繼當

2018-04-27 20:34

台大師生開賣爺們T恤挺管 唾棄政治黑手伸入校園

2018-04-27 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top