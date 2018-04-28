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毛小孩當「熱血犬」 捐血條件比人更嚴格

2018-04-28 08:59聯合報 記者徐如宜╱即時報導

屏東科技大學獸醫輸血醫學中心與高雄師範大學合作開設動物捐血站，將固定在每兩周的周六早上9點到12點，在高師大和平校區活動中心駐點，提供非屏東地區的飼主以及熱血毛小孩捐血服務，建立穩定完善的動物血庫系統，造福更多毛小孩。

揭牌儀式由屏科大校長戴昌賢與高師大校長吳連賞主持，高雄市獸醫師公會理事長林昇全、高雄縣獸醫師公會理事長陳建宏等來賓出席。戴昌賢表示，獸醫輸血醫學中心成立以來接到非常多有愛心的飼主詢問，紛紛提出願意帶毛小孩前來捐血，但受限於時間、距離及通勤工具等問題，往往又裹足不前，讓動物血庫錯失許多血源，在緊急救治時刻可能面臨血荒的壓力，於是與高師大合作設立動物捐血站。吳連賞認為此舉為兩校創造雙贏。

屏科大獸醫輸血醫學中心主任蔡宜倫說，兩周前在高雄的寵物用品展上，毛孩家長們聽說高雄動物捐血站即將成立的消息後相當開心，短短兩天內就有80個符合基本捐血條件的毛孩登記健檢。

到底什麼樣的毛小孩才能夠成為「熱血犬」？蔡宜倫說，必須是1至8歲、20公斤以上，而且定期接種疫苗、定期體內外驅蟲、無任何疾病、未服用任何藥物且未曾接受過輸血的狗兒。來到捐血站，工作人員會先初步篩選、了解醫療病史，然後做基本健檢病原檢測，包括理學檢查、心肺音聽診、血液學檢查、血漿生化檢查、IDEXX四合一檢驗。

蔡宜倫說，毛小孩跟人一樣，捐血也只能3個月1次，還要做血紅素檢測、血容比測定與血型鑑定。捐血時也要看狗狗怕不怕針？有沒有攻擊性？當天心情穩不穩定？一般來說，捐血量以體重衡量，每公斤可以捐18cc，如果是20公斤的合格捐血犬，雖然原則上可捐360cc，但為了謹慎，一次還是只採250cc。狗的血型有非常多種，還要看配對結果，保存期依血品不同，全血約35天。

必須是1至8歲、20公斤以上的毛小孩，才有成為捐血犬的基本資格。圖／高師大提供
必須是1至8歲、20公斤以上的毛小孩，才有成為捐血犬的基本資格。圖／高師大提供
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屏東科技大學獸醫輸血醫學中心與高雄師範大學合作開設動物捐血站。圖／高師大提供
屏東科技大學獸醫輸血醫學中心與高雄師範大學合作開設動物捐血站。圖／高師大提供
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必須是1至8歲、20公斤以上的毛小孩，才有成為捐血犬的基本資格。圖／高師大提供
必須是1至8歲、20公斤以上的毛小孩，才有成為捐血犬的基本資格。圖／高師大提供
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捐血獸醫師毛小孩

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