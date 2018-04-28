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談拔管案 龍應台：4/27/2018是一個要被載入史冊的日子

吳德榮：明天起留意午後雷陣雨 下周四變天

2018-04-28 06:55聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天北台灣有仍中層雲移入，為多雲時晴，中南部為晴午後多雲，山區午後有局部陣雨；東半部有零星局部降雨。北部氣溫約在22至30度、中部23至31度、南部24至32度、東部21至26度。

他說，明天至下周三各地天氣為晴午後多雲，明天起至下周二西半部高溫逐日漸升至32、33度，下周三更升至35度左右，低層水氣也逐漸增多；因此明天至下周三不穩定度提高、午後對流較活躍、有陣雨或雷雨，大部分在山區發展，但由於低層大氣轉南風，對流也有擴及部分北台灣平地的機率。

他指出，梅雨季第一道鋒面大約在下周四清晨抵達台灣，其結構不強，且屬移動性；北台灣仍會明顯轉涼，北台灣及中部山區可能有較大雨勢，其他地區受影響較小。下周五鋒面東移、天氣漸緩。

氣象局昨天發布今年梅雨季的展望，吳德榮說，以南部為例，5月的總雨量落在正常值範圍的機率60%、偏少的機率40%；6月的總雨量在正常值範圍的機率50%、偏少的機率30%；也就是說整體而言，總雨量落在正常值範圍的機率最高，其次才是雨量偏少的機率。

氣象局說，今天東北風影響，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨。

明天至下周三天氣大致穩定，風場轉為偏東南風至偏南風，東半部地區有局部短暫雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，下午出門請攜帶雨具備用；氣溫方面，各地白天高溫將達30度以上，中午前後感受悶熱，請注意防曬及多補充水分。

下周四鋒面通過及東北風影響，天氣轉為不穩定，水氣稍增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，下午出門請攜帶雨具備用；受到下雨及東北風影響，北台灣氣溫稍微下降，中南部影響不大，仍會感到悶熱，也請注意防曬及多補充水分。

下周五東北風減弱，水氣亦減少，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴、午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，北台灣高溫稍回升，中南部仍感受悶熱。

另外，下周四之前金門及馬祖夜晚及清晨較容易起霧或有低雲影響能見度，交通往返請留意航班訊息。

5月5至7日風場逐漸轉為偏東南風至偏南風，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨；春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，預報不確定性也較大，請隨時留意最新氣象資訊。

今天東北風影響，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部以...
今天東北風影響，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨。記者楊德宜／攝影
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