紅害又來了...高屏連兩天空汙亮紅燈

2018-04-28 05:06 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



環保署表示，今天西半部局部地區擴散條件不佳，汙染物容易累積，夜間至上午指標汙染物為PM2.5，午後日照輻射強度，新竹以南臭氧濃度較高，高屏空品區地區達「紅色警示」等級；竹苗、中部、雲嘉南及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，局部地區可達紅色警示。北部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「普通」等級。

環保署表示，明天東半部局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。西半部局部地區擴散條件不佳，污染物容易累積，夜間至上午指標汙染物為PM2.5。午後日照輻射強度，西半部臭氧濃度較高。高屏空品區地區達「紅色警示」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品地區為「橘色提醒」等級，局部地區可達紅色警示。宜蘭及花東空品區為「普通」等級。