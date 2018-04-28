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麻疹群聚感染再添1人 全台接觸者逾4400人

2018-04-28 00:37聯合報 記者黃安琪／台北報導

麻疹疫情延燒，疾管署全球資訊網站設麻疹專區，提醒民眾注意。 記者魯永明／翻攝
麻疹疫情延燒，疾管署全球資訊網站設麻疹專區，提醒民眾注意。 記者魯永明／翻攝
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林口長庚麻疹院內群聚感染新增一名病例，衛福部疾管署昨天公布，患者為北部20餘歲男性，曾在4月2日與群聚事件中的第一名感染者在醫院附近有相同活動史，此群聚事件目前共4名感染者，追蹤接觸者928人。

疾管署統計，全台麻疹群聚及境外移入共24人感染，接觸者4460人。

疾管署防疫醫師黃婉婷指出，該名20餘歲男性並非林口長庚醫護人員，而是在醫院附近工作，休息時間曾在醫院附近走動。

疾管署副署長莊人祥指出，個案在4月22日因肢體出疹就醫，在急診發燒篩檢站時，立刻被懷疑為麻疹，並且分流轉至負壓病房，避免接觸其他醫護人員及病患，患者也主動提及先前的活動史，協助診治通報，目前已進行居家隔離中。

長庚醫院兒童感染科教授邱政洵說，其接觸者21人中，僅5名是院內醫護人員，由於其在急診室外就被分流，採取感控措施，研判疫情擴大機率低。目前林口長庚院內仍持續執行感控動線設立、負壓隔離病房及發燒篩檢站，檢驗院內醫護人員未具麻疹抗體者已全數接種疫苗完畢。

莊人祥說，目前腮腺炎、麻疹及德國麻疹混合疫苗（ＭＭＲ）已統計數量，分配給全國急診中心的醫護人員，截至前天已替2400人接種，藥廠剩餘1.6萬劑疫苗，目前先提供桃園機場的壢新醫院、長榮航空醫務室和松山機場的和平醫院醫護人員接種，下一階段再調查區域醫院、高風險醫院需要接種的醫護人員人數。

邱政洵說，國內幼兒MMR疫苗第2劑接種完成率達97％以上，群體保護力佳；20至40歲成人屬疫苗接種世代，也高達7成對麻疹具有保護力，民眾毋須過於恐慌，做好個人防護措施。

麻疹醫護人員疫苗

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