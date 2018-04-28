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照顧者 至少需要三分之一的人生

2018-04-28 00:35聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

蕭煌奇（左起）、彭佳慧、林義傑參加關懷照顧者公益活動。 圖／中華民國家庭照顧者關...
蕭煌奇（左起）、彭佳慧、林義傑參加關懷照顧者公益活動。 圖／中華民國家庭照顧者關懷總會（家總）提供
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「照顧者的心酸誰能知？」波仕特線上市調進行「照顧者現況與需求」網路調查，照顧失能家庭有7成3擔心缺乏足夠的長照資金，3成1表示生活因照顧而受影響，這之中又有4成6因照顧重擔不敢有感情生活、5成6離開職場、6成5影響生涯規畫與夢想。

中華民國家庭照顧關懷總會理事長郭慈安說，調查顯示，從個人成為照顧者，許多照顧者必須離職或拋下自己原本的生活，近年主張照顧者能有喘息時間，但是多數的照顧者仍沒辦法「脫身」，分析原因與責任感有絕大的關係，家總期盼照顧者善用長照資源，以照顧不離職為目標，重拾生活。

郭慈安表示，許多照顧者對長照資源並不了解，3成5以上不曉得有照顧資源可以申請，根據線上民調，有2成7的民眾認為24小時養護機構是照顧失能、失智、身障家人最佳的方式，2成6認為是日照中心、1成7選擇居家服務、1成2選擇聘僱外勞、不到1成選擇自己辭職照顧。

郭慈安表示，要讓家人住進24小時養護機構，得有足夠資金，若沒有足夠資金，辭職照顧成了最後的選擇。家總秘書長陳景寧表示，很多照顧者開始照顧後，有很強的責任感，也使長照利用率不高，擔心別人照顧不來，但如此照顧者也無法喘息。

衛福部長陳時中表示，每個人都會老，但希望「別老得太快、老了也要可以照顧自己」，照顧別人要量力而為。陳景寧說，照顧者應該善用社會資源，讓自己至少擁有「三分之一的人生」：三分之一的時間工作、三分之一的時間照顧長輩，剩下三分之一的時間給自己。

長照離職外勞

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