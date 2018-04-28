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為自己辦告別式／骨灰撒向太平洋 Google地圖可緬懷

2018-04-28 00:41聯合報 文／曉琪（北市內湖）

家母10多年前往生，採取土葬，喪葬過程佛教、道教混合。民間傳統，女性出嫁不能掃娘家的墓，但我和妹妹深感母恩，不敢讓婆家知道，每年上山掃墓。職業婦女需利用假期，又要配合婆家掃墓時間，自己母親的墓常要提前或延後掃墓。

哥哥有多重重度障礙，20多年前父親中風，只好將他送進教養院。年過40，已送急診幾次，老爸表示，一旦其往生，火化就好，骨灰罈放進寺廟，有師父誦經，願他來世能如藥師經所云：「一切皆得端正黠慧、諸根完具、無諸疾苦。」

父親二次中風後，生死觀也灑脫了。北市、新北、桃園，每年有辦理「北北桃聯合海葬」，參加家屬不收取任何費用。娘家在桃園，符合規定。他說：「這樣後代子孫就不必為祭拜、掃墓之事操煩。」

我在花蓮工作過，若往生後，我希望自行委託殯葬業者，從豐濱出海海葬，船隻不用太大、參加者只要較熟的親友即可、無須宗教儀節安排。

但船隻行駛時，可以播放我喜歡歌手的音樂，如阿妹、張信哲、Boyzone、Celine Dion等；親友也可以在我的骨灰旁聊聊天，到了定點，由我的另一半或小孩將骨灰撒向太平洋。

如果有人想念我，看看生前照片或影音檔，也可Google地圖輸入骨灰飄灑的經緯度緬懷一下，而我已隨洋流而到處飄遊。

中風佛教

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