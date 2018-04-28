隨時偵測透析血管 感光原理神似Apple Watch！

2018-04-28 00:31 聯合報 唐德成醫師、趙昌博教授、楊智宇醫師



左為透析血管，是動脈化之表淺靜脈，右為指腹觸診透析血管。 圖／唐德成提供 分享 facebook

臺灣透析人口已逾8萬人，接受血液透析的患者身上一定有透析血管。透析血管可說是透析病人的生命線，優質的血液透析治療，仰賴健康的血管，若透析血管阻塞或狹窄，將大大影響透析品質 。

透析血管是由血管外科醫師將病人上肢動脈和表淺靜脈相接，如此表淺靜脈將接收到高流量的動脈血，經過數周，上肢表淺靜脈變粗變明顯，稱為動脈化，動脈化使靜脈變粗，提供充足血流量，進行血液透析治療。

透析血管堵塞 檢查方法有侷限

但透析血管常因管腔狹窄導致血流下降，甚至堵塞。臨床上，可透過身體診查與儀器檢查來評估透析血管的功能。

但這兩種方法各有侷限。醫界希望找到簡單、普及，在家裡就能自我檢查的方法。

身體診查主要由醫護人員依據症狀，經過指腹觸診、聽診器聽診，若懷疑血管狹窄，再進行超音波或血管攝影檢查。但身體診查非常主觀，也無法呈現客觀數據，進行比較。

至於超音波檢查、血管攝影檢查，屬於儀器檢查，前者為非侵入性，後者屬侵入性檢查但兼具治療功用，以上兩種血流檢測儀器造價高昂、體積大、且需要受過專業訓練的醫療人員才能操作，無法普及居家使用。

手持式光學感應透析血管血流偵測器。 圖／唐德成提供 分享 facebook

榮總、交大合作 開發神奇儀器

在科技部自由型整合計畫支持下，臺北榮總與交通大學電機系合作，開發「手持式光學感應透析血管血流偵測器」。

就像大家常見套在患者手指頭上的血氧偵測器，類似Apple Watch表背以感光方式偵測使用者心跳，以特殊波長陣列設計光學感測器，利用光學感應皮下血管傳來的訊號，量測透析血管的光體積變化描記圖訊號（photoplethysmography，簡稱PPG），同時透過專利演算法得到血流值，可偵測透析血管血流，過程無輻射且非侵入性。

手持式光學感應透析血管血流偵測器，尺寸約為手機的一半，體積小巧且操作容易，並且可精準地偵測血流量，與都卜勒超音波訊號的正相關性高達八成五。

方便居家檢查 還可隨時連雲端

一旦發現透析血管管腔狹窄或堵塞時，一般以經皮血管攝影氣球擴張術處理狹窄病灶，嚴重者則須重新進行外科手術。本新技術透過日常監測，及早發現透析血管血流不足的狀況，及時安排相關治療。

手持式光學感應透析血管血流偵測器目前尚未上市，持續改進硬體中。本跨領域合作的研究論文已發表於IEEE電機學科領域排名第一的SCI國際學術期刊，並獲科技部首屆「未來科技突破獎」。

未來可提供血液透析病人隨時隨地量測，更可結合雲端巨量量測資料服務平台，提供個人居家健康管理服務，即時監控透析血管狀況並及時預防併發症。