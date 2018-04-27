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桃園機場明早封閉EC滑行道維修10天

2018-04-27 19:47聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

日前一名機師在臉書批評桃園機場滑行道破爛，雨天冒漿，天晴黃沙堆積，桃機與各單位協調後傍晚宣布，將於明天（28日）上午9時起，關閉EC滑行道10天，執行短期維護工程，以初步解決EC滑行道中段凹陷問題，如能提早完工，將儘快開放，來提供旅客最好的飛航服務品質。

桃機公司表示，為改善滑行道鋪面狀況，維護飛航安全，這幾天密集與航空公司、機務單位、地勤公司及航管單位協調後，綜合考量航機滑行動線、過夜機位調整等因素，才決定明天動工十天，將影響層面降至最低，並進行最大程度之改善，希望在梅雨季節來臨前改善完成。

機場公司強調，由於地下水文狀況改變，基底承載力不足，航機重量及使用密度大幅提高，早以超過原始設計能承載負荷，再加上無法全面關閉整建，機場公司於計畫性整修之同時，同步進行短期緊急或中期維護工程，亦即已維修過的部分，仍在上述各項因素之下，無法達到預期使用壽命，需執行徹底長期整建計畫才足以一勞永逸，導致予以外界多年修修補補仍不見改善的印象。

針對外界的批評，機場公司表示，未來將施工期程、範圍大幅透明化，以利各界瞭解各項工序安排，必須經過各單位協調與溝通，才能對營運衝擊減至最小，後續機場公司亦已陸續規劃安排Q1、Q4及EC等滑行道的中期維護工程，並持續加速執行長期整建計畫，預期109年可完成滑行道整建工作。

航管單位表示，為維持空側航機運作順暢，關閉EC滑行道期間將儘量暫緩執行航機南北分流措施。

桃園機場已擠身全球十大國際旅客運量機場，自2014年南跑道封閉整建至今，航機架次仍持續成長17.8%，由20萬架次成長至24萬架次，足見桃園機場為了永續營運，整修跑滑道需面對更高的營運風險。未來更加需要與航空公司、航管單位團隊合作，以面對空側營運繁忙之困難，共同提供旅客最好的服務品質。

桃園機場EC滑行道破損，雨天時會冒漿，天候放晴航機滑行通過機身後方會揚塵，預計要...
桃園機場EC滑行道破損，雨天時會冒漿，天候放晴航機滑行通過機身後方會揚塵，預計要五月間才能全面封閉整修。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場滑行道整修工程正在分區、分段施工，預計一Ｏ九年底全部完成。圖為舊有混凝土...
桃園機場滑行道整修工程正在分區、分段施工，預計一Ｏ九年底全部完成。圖為舊有混凝土剛性道面破損（圖下方），只能暫時先用瀝青填補，暫時維持滑行道運作。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場桃機機師
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