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5月寵媽媽！知本老爺3天2夜雙人9600元起　自助餐享7折

2018-04-27 19:45聯合報 記者陳睿中╱即時報導

為歡慶母親節台東知本老爺酒店推出「愛呀！我的媽」慶祝專案，同時結合25周年慶祝活動，提供自助晚餐7折、SPA療程特惠價2,020元等方案，3天2夜的雙人泡湯、美食之旅，也只要9,600元起，是今年最超值的孝親之旅。

位於知本溫泉區的知本老爺酒店，為東台灣首家國際級的五星溫泉渡假休閒旅館。為慶祝25週年，知本老爺酒店於去年將客房全面翻修，以現代化、俐落的設計語彙，結合原民文化元素點綴，提供房客更舒適的住宿空間。周圍充滿綠意的自然環境、豐富的體驗課程與擁有「美人湯」之譽的碳酸氫鈉溫泉，也能讓媽媽度假樂開懷。

即日起至6月30日期間，知本老爺酒店即推出〈春耕‧返樸之旅〉專案，周一／周四入住者，可享續住周二／周五的半價優惠。專案包含早餐、晚餐、春季小旅行、泡湯設施、交通接駁等服務。住客除了可選擇於那魯灣餐廳享受自助晚餐外，也可品嚐知本老爺精心設計的春耕‧返樸之旅套餐。菜色內容包含有香煎白酒蘆筍貝佐小米燉飯、法式無骨牛小排襯肝醬佐蒜香肉汁等多款精緻料理，是一場寵愛媽媽的美食饗宴。配合續住優惠，三天兩夜雙人之旅，只要9,600元起。

整個溫馨5月期間，知本老爺也提供慶祝母親節的用餐折扣，凡台東縣民憑身份證至那魯灣餐廳享用自助晚餐。就能以7折優惠價，無限品嚐可口又豐盛的各國料理；1張證件可4人共享，每人僅704元，正適合闔家用餐、歡度母親節。另外，5月的每周六、日，民眾只要至知本老爺的餐廳用餐，並將全家用餐照片打卡上傳至個人社群媒體，還能免費獲得乙杯媽咪專屬的特調飲品（價值250元）。

除了住宿、餐飲優惠，知本老爺廣受女性賓客喜愛的「寬SPA」，亦推出母親節專屬優惠價。60分鐘全背淋巴按摩或雙人40分鐘背部指壓按摩療程，都只需2,020元，並再享一對一的芳療諮詢和花草茶點，讓媽媽能在寧靜舒適的環境中，享受悠閒、療癒的貴婦時光。詳細資訊可至知本老爺酒店官網查詢（http://www.hotelroyal.com.tw/chihpen/）或電話洽詢（089-510-666）。

知本老爺酒店客房於2017年全面整修，擁有更俐落、舒適的現代化風格。圖／知本老爺...
知本老爺酒店客房於2017年全面整修，擁有更俐落、舒適的現代化風格。圖／知本老爺酒店提供
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那魯灣自助餐廳供應有多國特色料理與新鮮食材。圖／知本老爺酒店提供
那魯灣自助餐廳供應有多國特色料理與新鮮食材。圖／知本老爺酒店提供
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酒店內設有「美人湯」湯池，適合媽媽放鬆享受。圖／知本老爺酒店提供
酒店內設有「美人湯」湯池，適合媽媽放鬆享受。圖／知本老爺酒店提供
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知本老爺酒店推出「愛呀！我的媽」系列活動，雙人行3天2夜9600元起。圖／知本老...
知本老爺酒店推出「愛呀！我的媽」系列活動，雙人行3天2夜9600元起。圖／知本老爺酒店提供
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清幽的泡湯環境，能讓身心盡情放鬆。圖／知本老爺酒店提供
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母親節溫泉台東
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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