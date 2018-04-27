5月寵媽媽！知本老爺3天2夜雙人9600元起 自助餐享7折

2018-04-27 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



為歡慶母親節，台東知本老爺酒店推出「愛呀！我的媽」慶祝專案，同時結合25周年慶祝活動，提供自助晚餐7折、SPA療程特惠價2,020元等方案，3天2夜的雙人泡湯、美食之旅，也只要9,600元起，是今年最超值的孝親之旅。

位於知本溫泉區的知本老爺酒店，為東台灣首家國際級的五星溫泉渡假休閒旅館。為慶祝25週年，知本老爺酒店於去年將客房全面翻修，以現代化、俐落的設計語彙，結合原民文化元素點綴，提供房客更舒適的住宿空間。周圍充滿綠意的自然環境、豐富的體驗課程與擁有「美人湯」之譽的碳酸氫鈉溫泉，也能讓媽媽度假樂開懷。

即日起至6月30日期間，知本老爺酒店即推出〈春耕‧返樸之旅〉專案，周一／周四入住者，可享續住周二／周五的半價優惠。專案包含早餐、晚餐、春季小旅行、泡湯設施、交通接駁等服務。住客除了可選擇於那魯灣餐廳享受自助晚餐外，也可品嚐知本老爺精心設計的春耕‧返樸之旅套餐。菜色內容包含有香煎白酒蘆筍貝佐小米燉飯、法式無骨牛小排襯肝醬佐蒜香肉汁等多款精緻料理，是一場寵愛媽媽的美食饗宴。配合續住優惠，三天兩夜雙人之旅，只要9,600元起。

整個溫馨5月期間，知本老爺也提供慶祝母親節的用餐折扣，凡台東縣民憑身份證至那魯灣餐廳享用自助晚餐。就能以7折優惠價，無限品嚐可口又豐盛的各國料理；1張證件可4人共享，每人僅704元，正適合闔家用餐、歡度母親節。另外，5月的每周六、日，民眾只要至知本老爺的餐廳用餐，並將全家用餐照片打卡上傳至個人社群媒體，還能免費獲得乙杯媽咪專屬的特調飲品（價值250元）。