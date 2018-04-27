桃機滑行道破損 明起封閉部分路段10天

2018-04-27 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



桃園機場滑行道日前挨批批評冒漿、破損，桃園國際機場公司今天表示，為改善滑行道鋪面狀況，維護飛航安全，多次與航空公司、機務單位、地勤公司及航管單位協調，綜合考量航機滑行動線、過夜機位調整等因素，以將影響層面降至最低，並進行最大程度之改善為前提，於明天上午9時起，關閉EC滑行道10天，執行短期維護工程，以初步解決EC滑行道中段凹陷問題。

考量梅雨季節即將來臨，機場公司仍將強化動員各項人員機具，如能提早開放將儘快開放，以期提供旅客最好的飛航服務品質。

機場公司再次強調，由於地下水文狀況改變，基底承載力不足，航機重量及使用密度大幅提高，早以超過原始設計能承載負荷，再加上無法全面關閉整建，機場公司於計畫性整修之同時，同步進行短期緊急或中期維護工程，亦即已維修過的部分，仍在上述各項因素之下，無法達到預期使用壽命，需執行徹底長期整建計畫才足以一勞永逸，導致予以外界多年修修補補仍不見改善的印象。

機場公司未來除將施工期程、範圍大幅透明化，以利各界瞭解各項工序安排是經過各單位協調，包括航管單位、航空及地勤業者充分溝通，期能對營運衝擊減至最小之外，後續機場公司亦已陸續規劃安排Q1、Q4及EC等滑行道之中期維護工程，並持續加速執行長期整建計畫，預期109年可完成滑行道整建工作。

航管單位表示，為維持空側航機運作順暢，關閉EC滑行道期間將儘量暫緩執行航機南北分流措施。另機場公司於本月30日將召開會議，針對本次關閉滑行道，各單位經過實際運作之後，將最滯礙難行的部分提出，以利集思廣義尋求改善之道。由於部分滑行道關閉，會增加航機拖車作業負擔，地勤公司亦須準備足夠人力及執勤能量。

桃園機場表示，既已擠身全球十大國際旅客運量機場，且自2014年南跑道封閉整建至今，航機架次仍持續成長17.8%，由20萬架次成長至24萬架次，足見桃園機場為了永續營運，整修跑滑道需面對更高的營運風險。未來更加需要與航空公司、航管單位團隊合作，以面對空側營運繁忙之困難，共同提供旅客最好的服務品質。