沙門氏菌害死研究生？毒物專家分析有多可怕

2018-04-27 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



中正大學林姓研究生24日猝死；由於林姓研究生21日曾到嘉義豆奶攤民雄店用餐過，餐後傳簡訊給朋友「肚子痛」，同時當晚另有一家五口也在該店用餐，目前仍有1人住院，檢體驗出沙門氏菌。醫師表示，最常受到沙門氏桿菌汙染的食物以雞蛋為主，其次像奶製品、生肉等，遭感染的患者，有5％的成腸胃炎患者會出現敗血症，有5％到10％出現局部轉移，嚴重會引發敗血症致死。

嘉義縣衛生局針對豆奶攤民雄店衛生安全管理複查不合格，昨天上午前往勒令停業到改善完成。記者謝恩得／攝影 分享 facebook

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，從生物檢體中驗出沙門氏桿菌，很明確患者出現的腹痛、腹瀉、發燒症狀，推估是沙門氏菌感染引發的食物中毒現象，但到底是哪一種食物出現沙門氏菌汙染，有待衛生單位調查，不過，依照過往的事件來看，最常見受到沙門氏菌汙染的食物，以「雞蛋」為主，其次為乳製品、生肉、肉製品等。

雞蛋會出現沙門氏菌感染，主要是雞蛋產出後，常常會混雜雞隻的糞便、羽毛，蛋殼就會出現沙門氏菌汙染的情形，先前農委會曾推動「一次性包材」，卻被批評擾民落實程度不佳。

顏宗海表示，沙門氏桿菌是生鮮食品的保存指標，只要保存不當，沙門氏桿菌就會在溫暖的環境下大量孳生，若再碰上其他的產品就可能會出現交叉汙染，容易傳播到各處。

一旦感染沙門氏桿菌，多數的患者皆會以急性腸胃炎的症狀表現，感染6到48小時內，會出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，顏宗海表示，若是嚴重者還可能會出現發燒、水洩等症狀，不過，發燒症狀大約72小時內會好轉，腹瀉也會在3到7天內會變好。

只是有5％的成腸胃炎患者會出現敗血症，5-10%的病人會發生轉移性的局部感染，若是免疫力較差的民眾，如嬰兒、老年人或免疫功能低下者，出現敗血症的機率會更大。