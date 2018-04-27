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共享機車 WeMo Scooter 加入會員免費騎

2018-04-27 14:29經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

本土共享交通新創 WeMo Scooter 宣布，4月30日(一）- 5月13日（日）推出『夏日首騎大作戰，新朋友免費騎』優惠活動，凡活動期間加入會員，審核通過即可免費獲得 50 元騎乘金，等於可免費體驗約 20 分鐘，且三天內完成首次騎乘後，可再享 50 元的免費回饋，活動期間新會員最高可得 100 元優惠。另外，為向辛勞上班族致敬， 5月1日 勞動節 APP 輸入優惠碼『 NOWORK 』立即多拿 30 元騎乘金，鼓勵民眾多使用綠色運輸，一起減少交通碳排放。

手機 APP 就可開啟隨租隨還的便利交通服務 - WeMo Scooter，一支手機就可輕鬆完成所有租車程序 ，且首創無站點，停在露天公共合法停車格內即可租還。WeMo Scooter 全車隊堅持採用電動機車，會員數已超過 4 萬人，目前為亞洲最大規模共享電動機車服務。

為鼓勵更多人加入 WeMo Scooter ，一起推動綠色運輸，4月30日(一) 零時 - 5月13日(日) 23時59分 ，為期兩周，推出『夏日首騎大作戰，新朋友免費騎』活動， 凡活動期間註冊，即可獲得 50 元免費騎乘金， 等於可免費體驗約 20分鐘，且若於 3 天內完成首騎任務，WeMo Scooter 更加碼再送 50 元騎乘金，等同活動期間新會員最高可免費拿到 100 元優惠，鼓勵更多騎士加入綠色運輸行列。

為回饋老朋友，向辛勤的職場騎士們致敬，5月1日勞動節當天加碼放送免費騎乘金，APP 輸入優惠碼『 NOWORK』可拿到 30 元免費騎乘金，讓大家度過開心的勞動節，騎 WeMo Scooter 出遊放假去，活動詳情請見WeMo Scooter 粉絲專頁。

WeMo Scooter 宣布，4月30日(一）- 5月13日（日）推出『夏日首...
WeMo Scooter 宣布，4月30日(一）- 5月13日（日）推出『夏日首騎大作戰，新朋友免費騎』優惠活動，凡活動期間加入會員，審核通過即可免費獲得 50 元騎乘金。　圖／WeMo Scooter提供
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